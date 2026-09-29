La Premier League: "El City rompió las reglas de forma sistemática durante una década"

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Londres, 29 sep (EFE).- Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, aseguró que el caso contra el Manchester City es el "más importante de la historia de la liga" y que el club mancuniano rompió las reglas de la competición "de forma sistemática" durante una década".

La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de cargos financieros de los que le acusó en febrero de 2023.

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El conjunto inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

"Esta decisión establece lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo. Esta decisión detalla cómo el club sistemáticamente rompió las reglas de la Premier durante casi una década. También reivindica la decisión de la Premier de llevar este caso contra el City. Aunque el proceso haya sido largo y difícil, la Premier mantiene su determinación de que los hechos han sido establecidos de forma independiente", dijo Masters.

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"Es responsabilidad de la Premier asegurarse de que las reglas, que han sido aprobadas por los clubes, son respetadas para proteger la integridad de la competición. Es lo necesario para que la liga sea competitiva y justa para todos los clubes y los aficionados. Nos tomamos esto muy en serio".

"Este caso y su decisión es el más importante de la historia de la Premier League. Hay elementos que aún tienen que ser decididos, como la sanción, pero ahora que tenemos esta decisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en la etapa restante del proceso para brindar certeza a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados", añadió el directivo.

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Ahora, es cuestión de que la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, pudiendo ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.

Londres, 29 sep (EFE).- El Manchester City se mostró "decepcionado y sorprendido" por la decisión de la comisión independiente de la Premier League de declararle culpable de irregularidades financieras y aseguró que es "inocente" y que apelará dicha resolución.

La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de cargos financieros de los que le acusó en febrero de 2023.

El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

"El Manchester City está decepcionado y sorprendido por la opinión de la comisión de la Premier League publicada hoy. El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League y existe una gran cantidad de pruebas que apoyan este caso. El club actuará con determinación y, cuando sea necesario, de manera proactiva en todos los foros normativos y jurídicos pertinentes", afirma el City en un comunicado.

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"El proceso de la Premier League sigue su curso, con elementos importantes incompletos. El Manchester City ahora perseguirá una apelación sobre la base de que esta opinión (la de la Premier) contiene errores y no es segura. El club ha respetado escrupulosamente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la premisa de que la directiva de la Premier League actuaría como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas. Como es lógico, el club tiene limitaciones a la hora de hacer más declaraciones hasta que concluyan todos los procedimientos futuros", añade.

Ahora, la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, que puede ir desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.