La OMS pide garantías de suministro de oxígeno para salvar a los enfermos de ébola en RDC

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Nairobi, 29 sep (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este martes que se garantice el suministro ininterrumpido de oxígeno para reducir la mortalidad por ébola en la República Democrática del Congo (RDC), donde el brote ya superó los 8.000 casos y está a punto de rebasar las 4.000 muertes.

“El suministro de oxígeno resulta crucial en los casos más graves, pero sigue siendo inaccesible o inestable en muchos centros de salud, sobre todo en situaciones de emergencia”, afirmó la doctora Janet Diaz, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, en un comunicado.

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“Sin los esfuerzos previos para ampliar el acceso al oxígeno durante los brotes de ébola y marburgo, hoy no tendríamos los resultados positivos que vemos en muchos enfermos”, aseguró la especialista.

Diaz remarcó que garantizar el acceso al oxígeno “va mucho más allá de las bombonas o los equipos”, ya que se necesitan sistemas de salud operativos, infraestructuras fiables, personal capacitado y redes de distribución que “lleguen a los pacientes estén donde estén”.

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La doctora Díaz, que acaba de finalizar su segunda visita a la RDC desde que se declaró oficialmente el brote el pasado 15 de mayo -provocado por la cepa de Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos aprobados-, alertó sobre el incremento de las muertes comunitarias.

“Sabemos que la atención temprana aumenta de forma significativa las posibilidades de sobrevivir al ébola. Sin embargo, en este brote muchas personas siguen muriendo en sus casas o en sus comunidades al no poder llegar a tiempo a los centros de salud”, señaló.

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Según la OMS, la capacidad de atención se amplió de apenas unas pocas camas al inicio del brote a más de 1.600 repartidas en 50 centros de las siete provincias afectadas, con previsión de superar las 2.000 plazas en los próximos días.

Diaz, tras visitar los centros de tratamiento en Bunia —capital de la provincia oriental de Ituri, epicentro de la epidemia—, señaló que la transmisión comenzó a bajar en algunas zonas, aunque la cifra de casos se mantiene elevada.

De acuerdo con datos oficiales recabados hasta el 27 de septiembre por el Gobierno de la RDC, se han registrado un total de 8.116 infecciones por ébola, incluyendo 3.924 muertes confirmadas bajo una tasa de letalidad del 48,3 %.

Aunque 2.088 pacientes se han recuperado hasta el momento, otros 817 se encuentran hospitalizados o en aislamiento.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global, aunque está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016. EFE

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