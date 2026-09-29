Italia da por finalizada su presencia militar en Irak tras el retorno de sus últimos efectivos

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El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha anunciado este martes el retorno de los últimos efectivos italianos poniendo fin a la presencia militar en Irak, en el marco de la retirada de las tropas internacionales empezada en marzo de este año tras el ataque con un dron de la Resistencia Iraquí a la base militar italiana Camp Singara, en el Kurdistán iraquí en ese mismo mes, y en el contexto del fin de la misión de la Coalición Global contra Estado Islámico.

"Con el retorno del último militar envuelto en la recuperación y traslado de nuestros suministros logísticos, la presencia de las Fuerzas Armadas de Italia en Irak ha terminado hoy", ha afirmado Crosetto en un comunicado de su ministerio. "La Operación Resolución Inherente (OIR) de la Coalición Internacional y el Misión de la OTAN en Irak, tendrá, de hecho, que continuar operando con otros países", ha continuado.

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Crosetto ha asegurado Italia seguirá "fortaleciendo el vínculo con Irak", con menos presencia militar, pero aumentando la "colaboración, entrenamiento e intercambio de conocimientos especializados y el desarrollo de las capacidades de las Fuerzas Armadas iraquíes". El ministro ha afirmado que así Irak asumirá "directamente la responsabilidad de la seguridad de su propio territorio".

Respecto a la misión de la OTAN, esta permanecerá operativa desde su "sede provisional" en el Lago Patria, en la provincia de Napolés, en el mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN.

Así, termina la presencia militar italiana tras 20 años de "compromiso", durante los cuales cientos de soldados sirvieron en Irak. Según Crosetto, las tropas italianas han contribuido a la "lucha contra Estado Islámico, a la seguridad del país y al entrenamiento de las Fuerzas Armadas iraquíes y las fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí".

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La retirada italiana ya se había completado en gran medida en marzo de 2026. En las últimas semanas, solo permanecían en Irak los equipos necesarios para la recuperación y el traslado de materiales.

Tal como se confirmó en conversaciones recientes entre el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Luciano Portolano, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Irak, general Abdul Amir Yaralá, Italia e Irak tienen la intención de "preservar y desarrollar su relación bilateral", continuando con el "intercambio de conocimientos y experiencias", así como con los "programas de formación y desarrollo de capacidades".

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