Igualdad confirma como violencia de género el asesinato de la mujer de 35 años de Málaga capital

17/01/2024 Sede del 016. POLITICA ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID MINISTERIO DE IGUALDAD

Guardar

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado como violencia de género el asesinato de una mujer de 35 años el pasado miércoles, 16 de septiembre, en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18,00 horas.

Así lo ha confirmado en un comunicado el referido Ministerio, así como en el recuento estadístico de mujeres asesinadas por violencia de género, consultado por Europa Press.

PUBLICIDAD

En concreto, se trata de una mujer de 35 años que ha fallecido tras pasar cinco días en UCI al ser estrangulada por su pareja en una vivienda en Málaga capital.

Los hechos sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18,00 horas del miércoles. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

PUBLICIDAD

En ese momento, la Sala Coordinadora 112 movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde ha permanecido ingresada en la UCI hasta su fallecimiento.

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima ni el supuesto agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.

Según ha precisado el Ministerio de Igualdad en una nota, con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 41 en 2026 y a 1.382 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 29 en 2026 y a 539 desde 2013.

PUBLICIDAD

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su "más rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada ha instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.