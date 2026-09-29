Fiscalía de Perú pide prisión para policía sospechoso de matar a su esposa con un disparo

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Lima, 29 sep (EFE).- Un policía es el principal sospechoso de haber matado en Perú con un disparo de arma de fuego a su esposa durante una discusión en Lima, en un caso bajo investigación de la Fiscalía de la Nación, que este martes pidió dieciocho meses de prisión preventiva para el señalado.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, 26 de septiembre, cuando agentes de la institución policial encontraron en la vivienda de la pareja el cuerpo sin vida, y con un disparo en la cabeza, de Gilma Peralta y al agente Luis Sandoval bajo signos de ebriedad, según reportaron medios locales.

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Los agentes fueron alertados por los vecinos al escuchar una fuerte discusión y disparos en el interior del inmueble, situado en el distrito limeño de Ate-Vitarte, en el este de la capital peruana.

El sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos en condición de flagrancia, y este miércoles se celebrará la audiencia judicial en la que se evaluará el pedido del Ministerio Público para que sea internado provisionalmente en la cárcel mientras continúan las investigaciones. EFE

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