Emotivo discurso de Burnham en el congreso, con promesas muy queridas por el laborismo

Guardar

Javier Otazu

Londres, 29 sep (EFE).- El primer ministro Andy Burnham, que este martes se 'estrenaba' en su primer congreso laborista como líder del partido y jefe de Gobierno, ofreció ante sus correligionarios un emotivo discurso lleno de promesas muy queridas para el Partido Laborista, aunque sin muchas concreciones.

PUBLICIDAD

Burnham, sin corbata, demostró una gran soltura al hablar aparentemente sin teleprompter y con un aire muy espontáneo. Evocó en numerosas ocasiones a su propio padre, un viejo laborista que acaba de fallecer, y en varios momentos se le quebró la voz y tuvo que interrumpirse.

Las promesas centrales de su discurso estuvieron en el tema que atormenta al Reino Unido, como al resto de Europa: la carestía de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, y ahí ofreció algunas de sus promesas más destacadas.

PUBLICIDAD

Así, prometió actuar contra las viviendas vacías (se calcula que hay 300.000), dando a los gobiernos municipales el poder de "tomar control de ellas y devolverlas al parque público"; del mismo modo, dijo que su Gobierno construirá vivienda pública "en tierras sin uso".

Anunció también medidas contra los propietarios que alquilan casas en estado defectuoso, los cuales recibirán una primera advertencia y, en caso de que se nieguen a implementar reformas, dará poder a los ayuntamientos para confiscarlas y ponerlas de nuevo en el mercado.

PUBLICIDAD

También prometió un programa de ayuda a quienes buscan su primera vivienda, cuyos detalles el partido ya adelantó en días pasados: un préstamo de hasta el 20 % del valor total con un periodo inicial libre de intereses y con el requisito de un depósito inicial de solo el 2,5 %, dirigido a las personas con ingresos más bajos.

Otra promesa fue la relativa a la ley electoral -que en el Reino Unido beneficia a los grandes partidos, conservadores y laboristas históricamente-. Al respecto, prometió que buscará "introducir una forma de representación proporcional", en lugar de la mayoritaria actual por la que el candidato con más votos en cada circunscripción gana el escaño.

PUBLICIDAD

En cuanto a la Unión Europea, Burnham comenzó diciendo que el Brexit "trajo más daños que ventajas", ya que había supuesto problemas para la industria británica y había multiplicado la inmigración.

Sin embargo, no propugnó por ello una vuelta a la UE, sino que dijo que propondrá a su partido "diferentes opciones para una relación a largo plazo con nuestros socios europeos, y veremos en cuál encontramos consenso".

Sobre inmigración, también se mostró ambivalente: por un lado, se jactó del refuerzo del control fronterizo, pero también dijo sentirse "agradecido con todos los que han venido a contribuir a este país".

El primer ministro anunció también la creación, con consenso entre partidos, de un nuevo Sistema Nacional de Atención Social para las personas mayores que sustituya al actual, en el que quienes tienen patrimonio deben pagar por su cuidado.

Dijo que quiere que esta reforma sea "su legado" y aseguró que el nuevo modelo, que se introduciría en la próxima legislatura, se financiará sin recurrir al endeudamiento.

En este sentido, adelantó que reformará el actual sistema de revalorización de las pensiones, que garantiza importantes subidas anuales, para generar ahorros que permitan financiar la nueva red asistencial.

El líder laborista prevé también impulsar nueva legislación para permitir, en determinados casos, recuperar la gestión de las compañías de agua o pasarlas a la propiedad pública si no cumplen con sus obligaciones.

Entre otras medidas, Burnham confirmó además que el IVA dejará de aplicarse a las facturas de electricidad a partir de este jueves y reiteró que el precio de los billetes de autobús en Inglaterra quedará limitado a dos libras desde enero. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)