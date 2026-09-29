El proyecto europeo HIKE4ALL en el Camino Lebaniego sienta las bases para una marcha inclusiva anual

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El Camino Lebaniego ha acogido este fin de semana el proyecto europeo HIKE4ALL, que ha reunido a entidades, profesionales, asociaciones, voluntarios y ciudadanos en torno a la idea de que las rutas culturales pueden y deben ser espacios de encuentro abiertos a todas las personas, independientemente de sus capacidades, y en este sentido ha sentado las bases para una marcha inclusiva anual.

La Fundación Camino Lebaniego ha realizado un balance muy positivo de las dos jornadas, celebradas los días 25 y 26, que han servido no solo para hablar de accesibilidad e inclusión, sino también para poner en contacto iniciativas que ya están trabajando sobre el terreno, compartir experiencias y comprobar, a través de la propia práctica, las posibilidades que ofrece el Camino como espacio accesible, participativo y de convivencia.

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En la primera jornada, celebrada en San Vicente de la Barquera, entidades y colectivos que trabajan con personas con discapacidad, personas mayores y otros grupos con necesidades específicas de apoyo presentaron sus proyectos y conocieron el trabajo que desarrollan otras organizaciones del territorio.

Asociaciones y entidades como AMICA, Programa Viviendo, Cultivando Inclusión y AMHOCAN, junto a Arrastrasillas, Cumbres al Alba y Zancadas sobre Ruedas, mostraron distintas formas de trabajar por la participación y de hacer posible que actividades vinculadas al deporte, la naturaleza y las rutas culturales puedan ser disfrutadas por más personas.

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El programa continuó por la tarde en Unquera, con el espectáculo teatral Manuela.

La jornada del sábado comenzó en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, antes de continuar hasta el Habario de Pendes. Allí, una visita interpretativa centrada en los valores naturales del entorno permitió descubrir el espacio desde una perspectiva diferente, prestando atención a las aves, los frutos y semillas, las huellas y los rastros de fauna y otros elementos de la naturaleza.

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La jornada concluyó con una marcha inclusiva de 10 kilómetros entre el Habario de Pendes y Potes, en la que participaron alrededor de un centenar de personas.

La presencia de las asociaciones Arrastrasillas, Cumbres al Alba, Zancadas sobre Ruedas y AMICA fue fundamental para hacer posible una experiencia en la que personas con distintas capacidades compartieron el mismo camino, cada una a su ritmo y con los apoyos necesarios.

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El éxito de participación y, especialmente, la respuesta de las entidades y colectivos implicados han llevado a la Fundación Camino Lebaniego a plantearse dar continuidad a esta experiencia más allá del proyecto HIKE4ALL.

En este sentido, la Fundación se ha comprometido a que el Camino Lebaniego acoja una marcha inclusiva con carácter anual, consolidando así una iniciativa que permita seguir reuniendo a personas con y sin discapacidad en torno a una experiencia compartida en la naturaleza y en uno de los principales itinerarios culturales de Cantabria.

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"HIKE4ALL nos ha permitido comprobar que cuando se generan los espacios y los apoyos adecuados, el Camino puede ser un lugar de encuentro para todos. Pero, sobre todo, nos ha permitido conocer y conectar a muchas personas y entidades que ya están trabajando por la inclusión en Cantabria. En nuestro caso, la Fundación está trabajando ya para hacer un camino cada vez más universal", señala la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde.