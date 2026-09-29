El Ministerio de Cultura concede el Premio Nacional de Artes Plásticas 2026 a Pilar Albarracín

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Pilar Albarracín ha sido galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2026, a propuesta del jurado reunido este martes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha destacado a la artista por "su construcción de una de las trayectorias más singulares y reconocibles del arte español contemporáneo, tanto a nivel nacional como internacional". En sentido, destacan que, a través de la performance, la fotografía, el vídeo y la instalación, Albarracín ha revisado "críticamente los imaginarios culturales españoles, abordando cuestiones vinculadas al género, la tradición, el folclore, la identidad colectiva y las estructuras de poder".

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Además, el jurado ha señalado que su recorrido "ha tenido una importante proyección internacional", ya que sus obras han sido presentadas en museos, centros de arte y exposiciones internacionales, entre ellos el MoMA PS1 de Nueva York, el Hamburger Bahnhof de Berlín, el Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, el Kiasma de Helsinki y otras instituciones europeas y americanas.

"Esta presencia internacional ha contribuido a situar su producción dentro de los discursos del arte contemporáneo internacional y a ampliar la consideración de determinadas cuestiones vinculadas a la cultura española", destaca el fallo del jurado.

El premio reconoció en su pasada edición a Fina Miralles, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Teresa Lanceta, Rogelio López Cuenca, Dora García, José María Yturralde, Àngels Ribé, Ángel Bados, Ángela de la Cruz o Juan Hidalgo.

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UNA MIRADA FEMINISTA

Pilar Albarracín (Sevilla, 1968) es una de las artistas más relevantes del arte contemporáneo español. Su obra, desarrollada a través de la performance, el vídeo, la fotografía, la instalación y las acciones en vivo, cuestiona la identidad, el folclore y los estereotipos asociados a la idea de "lo español".

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Desde una mirada feminista, aborda cuestiones como el género, la tradición y la representación del cuerpo mediante la ironía, la teatralidad y una crítica social incisiva. La propia artista se convierte en protagonista de muchas de sus obras.

Su trabajo, planteado en primera persona tanto desde la imagen como desde la experiencia, utiliza distintos lenguajes artísticos para revisar los tópicos de la España cañí.

En este recorrido, sitúa el foco en la mujer andaluza y en unas tradiciones vinculadas al folclore que, pese al paso del tiempo, continúan presentes en la vida cotidiana de distintos sectores sociales del sur de España. A lo largo de su trayectoria, Albarracín ha protagonizado exposiciones individuales en instituciones de referencia internacionales.

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Entre las muestras más recientes destacan 'Take a Knife and Open My Heart' (2023, American University Museum, Washington D.C.) y 'Acciones peregrinas' (2021, CGAC, Santiago de Compostela).

Francia ha sido uno de los principales escenarios de su proyección internacional, con exposiciones como 'No apagues mi fuego, déjame arder' (2020, Galerie Georges-Philippe & Nathalie Vallois, París), 'Anatomía Flamenca' (2017, París), 'La Calle del Infierno' (2015, París), 'Muro de geranios' (2014, Musée en Herbe, París), 'La Rue des pas perdus' (2014, Lectoure), 'Fabulations' (2010, Albi), 'Mortal Cadencia' (2008, La Maison Rouge, París) o 'Asnería' (2014, Musée Picasso de Vallauris).

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En España destacan exposiciones como 'Que me quiten lo bailao' (Tabacalera, Madrid, 2018), 'Ritos de fiesta y sangre' (CAC Málaga, 2016) o 'En Sevilla hay que morir' (CAS Sevilla, 2016).

Su obra también ha viajado a Latinoamérica y Asia con proyectos como su individual en el MAIIAM Contemporary Art Museum (2019, Tailandia) y 'Recuerdos de España' (Instituto Cervantes de Tokio, 2010).

La presencia de su trabajo en colecciones de referencia, entre ellas el Museo Reina Sofía, Es Baluard, CAAC Sevilla, Artium, MUSAC, CA2M, DA2, así como en diversas instituciones francesas, confirman la dimensión intencional de una trayectoria consolidada y ampliamente reconocida.

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