Aumenta el suicidio entre latinos de barrios con mayor pobreza en Nueva York

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Nueva York, 29 sep (EFE).- La tasa de suicidios en la ciudad de Nueva York se ha mantenido estable entre 2015 y 2024, con 535 muertes este último año, pero los datos que el Departamento de Salud dio a conocer este martes muestran un aumento del 3,7 % entre los latinos que residen en vecindarios con niveles de pobreza medios y altos y del 7,3 % en barrios con altos niveles de pobreza.

El suicidio continúa siendo una de las principales causas de muerte prematura en Nueva York, pasando del décimo puesto en 2000 al quinto en 2023, señala el comunicado de la agencia sanitaria con motivo del Mes de la Prevención del Suicidio.

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Los datos de Salud indican que en 2024 la tasa fue de 5,9 por cada 100.000 habitantes (535 muertes), la mitad de la tasa nacional, de 13,7, y una merma frente a 2022, cuando la cifra fue de 601.

Según datos sobre suicidio del Sistema Nacional de Notificación de Muertes Violentas en la ciudad, entre 2015 y 2024, el 62 % de las personas tenía una afección de salud mental documentada, como depresión, y el 33 % recibía tratamiento de salud mental o por consumo de sustancias en el momento de su muerte.

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Los números también aumentaron en general entre los hombres, un 2,7 % anual entre 2015 y 2022, mientras que entre las mujeres disminuyeron un 4,7 %.

Entre 2015 y 2024, en comparación con las mujeres fallecidas, los hombres tenían menos probabilidades de presentar trastornos de salud mental documentados (74 % frente a 57 %) o antecedentes de tratamiento de salud mental o por consumo de sustancias (51 % frente a 35 %). En ese periodo, una de cada cinco personas fallecidas tenía un intento de suicidio previo documentado.

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Entre los latinos en general, entre 2015 y 2024, se registró un alza anual promedio del 5 %.

Los números dados a conocer hoy indican además que durante la última década el número de suicidios entre jóvenes de 5 a 17 años promedió 13 al año.

También que entre 2015 y 2024 el número de suicidios entre jóvenes latinos (41) fue el más alto de todos los grupos raciales y étnicos, seguido por el de jóvenes negros (35) y blancos (29).

El Departamento de Salud destacó que estas tendencias ponen de relieve la necesidad de implementar medidas de prevención integrales y adaptadas a la población que fortalezcan los vínculos familiares y comunitarios, reduzcan el estigma y los prejuicios asociados a la búsqueda de ayuda y garanticen el acceso a servicios de salud mental asequibles para los jóvenes neoyorquinos en su transición a la vida adulta.

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Indicó además que su iniciativa HealthyNYC tiene como objetivo reducir las muertes por suicidio en la ciudad en un 10 % para el año 2030. EFE