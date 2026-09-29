El Gobierno aprueba los dos decretos de vivienda y confía en que se convaliden el viernes en el Congreso

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El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de vivienda por 'fondos buitre' hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas.

Así lo ha detallado la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que "es un acuerdo de mucha relevancia social", ya que la vivienda "es el principal problema de los españoles".

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Además de las medidas anteriormente mencionadas, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en el decreto ley de medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

El Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación de ambos decretos.

MEDIDAS CONTRA LA ESPECULACIÓN Y LOS PISOS TURÍSTICOS

Rodríguez ha explicado que el decreto contempla también medidas para "paralizar compras especulativas" de vivienda y ha señalado que se prohibirá que determinadas empresas identificadas como especuladores continúen "mercadeando" con este bien.

Preguntada por qué entidades serán consideradas fondos buitre, la ministra ha señalado que el texto tendrá una "definición muy rigurosa" y ha puesto como ejemplo el caso de Urbagestión, que "en puridad tal vez no fuera un fondo", sino una "pyme buitre, muy carroñera".

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Asimismo, ha explicado que la regulación se ha diseñado para evitar que la prohibición afecte a entidades públicas como Casa 47 cuando quieran adquirir vivienda pública o asequible.

En este bloque, el Gobierno reordena además la fiscalidad de las Socimi para orientar su inversión hacia la vivienda asequible, según ha explicado la ministra, que ha defendido que la inversión se dirija a este ámbito y no a la especulación.

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FIJA EN EL 10% EL IVA A PISOS TURÍSTICOS FRENTE AL 21% ANUNCIADO

El decreto incluye asimismo medidas contra el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones y se aplicará un IVA del 10% a los pisos de alquiler turístico, ahora exentos del pago de este tributo. Este porcentaje es inferior al 21% que anunció el Gobierno para estas viviendas hace unos meses.

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Rodríguez ha explicado que el 21% figuraba en el primer documento y que el texto final establece el 10%, fruto del diálogo mantenido durante la negociación. Ha añadido que esta medida debe completarse con las actuaciones de las comunidades autónomas en materia de ordenación turística.

Respecto a los alquileres de habitaciones, Rodríguez ha señalado que la regulación incluida en el decreto es similar al texto que se estaba trabajando en el Congreso de los Diputados y ha precisado que incorpora una cláusula competencial para las comunidades autónomas con normativa propia, como Cataluña, donde se aplicará su legislación en materia de derecho civil.

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La ministra ha defendido estas medidas junto a la regulación de los alquileres de temporada para evitar que estas modalidades se utilicen como vías para eludir la protección de los contratos de vivienda habitual.

BONIFICACIONES PARA LOS INQUILINOS

El Ejecutivo también incorpora medidas para reducir el esfuerzo económico de las familias que viven de alquiler y ha establecido bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros, que serán graduadas en función de sus rentas.

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Según las estimaciones de la Agencia Tributaria citadas por Rodríguez, estas bonificaciones llegarán a unos 1,6 millones de hogares y, en algunos casos, podrán suponer un ahorro equivalente a una mensualidad de alquiler.

Asimismo, el Gobierno activará un nuevo mecanismo de financiación denominado 'Tu Casa' para facilitar el acceso a la primera vivienda, mediante el que adelantará el préstamo a las familias a través de un crédito hipotecario con un tipo de interés del 0%.

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Rodríguez ha precisado que estos préstamos cubrirán hasta el 20% del valor de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros, y que la gestión se realizará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

CONGELACIÓN DEL 2% DE LOS ALQUILERES E IVA DEL 4% A VIVIENDA PÚBLICA

Además, la ministra ha avanzado que el Gobierno congelará la actualización del precio de los alquileres en un 2%.

En materia de vivienda pública, el decreto refuerza el modelo de Casa 47 y activa mecanismos para aumentar el parque público de vivienda. Además, contempla una rebaja del IVA al tipo superreducido del 4% para las viviendas de promoción pública y la vivienda protegida.

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Rodríguez ha defendido que aumentar el parque público constituye una "prioridad absoluta" del Gobierno y ha señalado que se trata de una herramienta necesaria para hacer frente a la crisis de vivienda.

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS ALQUILERES

El segundo real decreto ley aprobado este martes está dirigido específicamente a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. El texto incorpora la renovación automática de los contratos, con salvaguardas ante determinadas circunstancias.

La ministra ha explicado que la renovación automática estará dirigida a beneficiar a la persona que tiene alquilada la vivienda, aunque contempla excepciones vinculadas a situaciones de necesidad del propietario, de un familiar u otras circunstancias sobrevenidas.

Rodríguez ha señalado además que Casa 47 ya contempla contratos públicos con una duración de hasta 75 años y ha defendido extender una mayor estabilidad también al mercado privado del alquiler.

Preguntada por la separación de esta medida en un segundo decreto, ha explicado que se trata de una cuestión que se ha trabajado menos con los grupos parlamentarios y ha pedido que se siga negociando para lograr también su convalidación.

LLAMAMIENTO A LOS GRUPOS

La ministra ha destacado que el texto es fruto del trabajo con grupos políticos, organizaciones sociales y expertos y ha reclamado a los grupos parlamentarios que mantengan el acuerdo alcanzado para que las medidas puedan ser convalidadas este viernes.

"Hay un gran consenso social en nuestro país" sobre las medidas necesarias para afrontar la crisis de vivienda, ha señalado Rodríguez, quien ha considerado que faltaba trasladar ese consenso al ámbito político.

La titular de Vivienda ha vinculado además la aprobación del decreto con el caso de Maricarmen, la mujer desahuciada de su vivienda en Madrid, y ha afirmado que la sociedad española "no puede permitirse" que vuelvan a producirse situaciones similares.

La reunión del Consejo de Ministros ha comenzado pasadas las 10.30 horas, con una hora de retraso, debido a las negociaciones de última hora, pero finalmente el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo y todos los ministros han entrado a la reunión.

Los últimos escollos que dificultaban el acuerdo pasaban por la exigencia de Sumar de incluir en el decreto la regulación del alquiler de habitaciones y la prórroga automática de los contratos, dos de las reclamaciones del Sindicato de Inquilinos, que promueve la acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid.

A la reunión del Consejo han entrado todos los integrantes del Ejecutivo, por lo que no ha habido plantón de ministros de Sumar, como ocurrió la última vez que el Gobierno aprobó un real decreto sobre esta materia hace un semestre.