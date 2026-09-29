El crudo brent baja más de un 2,5 % tras reanudar Arabia Saudí sus exportaciones

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Londres, 29 sep (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en noviembre bajó este martes un 2,56 %, hasta los 102,59 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres tras la reanudación de las exportaciones de crudo de Arabia Saudí por el mar Rojo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 2,69 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 105,28 dólares.

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El brent reaccionó a la baja alentado por la reactivación del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudí y de las exportaciones de crudo de la monarquía árabe en el mar Rojo; que han aliviado puntualmente los temores de suministro en la región en un momento de escasos avances en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, se reunió hoy en Nueva York con los mediadores cataríes antes de volar de vuelta a Teherán y dijo que habían tratado las nuevas ideas de Catar para comunicárselas a Washington, así como las condiciones iraníes para reabrir el estrecho de Ormuz.

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Araqchí afirmó que todavía espera una respuesta formal de Estados Unidos a través de los mediadores, pese al rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, a la propuesta iraní de siete días del cese de hostilidades y la reapertura de Ormuz. EFE