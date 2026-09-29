El 84% de las empresas esperan gestionar sus redes con agentes de IA en un año ante la complejidad operativa

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Las organizaciones están avanzando hacia las operaciones impulsadas por agentes de inteligencia artificial (IA), con más de cuatro de cada cinco empresas (84%) que esperan alcanzar un modelo operativo dirigido por IA en un plazo de un año, y más de tres cuartas partes que afirman estar dispuestas a conceder a la IA agéntica una autonomía significativa en las operaciones de red.

Así se desprende del informe The Imact of Agentic AI on Network Operations compartido por Cisco, que analiza el estado de las operaciones de red (NetOps), la adopción de la IA y las actitudes hacia la autonomía y la confianza en la IA, destacando cómo casi una cuarta parte de los encuestados se sienten cómodos con un funcionamiento "totalmente autónomo y sin supervisión humana".

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Concretamente el estudio, que se ha realizado de la mano de Omdia y recoge las respuestas de 1.000 responsables de TI y operaciones en red en organizaciones con 500 o más empleados a nivel global, deja ver cómo las empresas han pasado de usar la IA como una "función consultiva", a adoptar el modelo 'AgenticOps' (operaciones impulsadas por agentes).

En este modelo 'AgenticOps', los gestores establecen la dirección de la tarea y los límites, mientras los agentes de IA "detectan, razonan y actúan en distintos ámbitos", como ha explicado Cisco, al tiempo que ha detallado que esta tendencia se produce en un momento en el que los equipos de operación de redes se enfrentan a "unas expectativas de rendimiento cada vez mayores".

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Esto incluye entornos cada vez más dinámicos donde las cargas de trabajo de IA "añaden nuevos patrones de tráfico, requisitos de rendimiento y complejidad operativa".

"Las organizaciones que logren este equilibrio mantendrán a los gestores al mando, permitiendo a su vez que los sistemas basados en la IA agéntica actúen con confianza, validen los resultados y demuestren continuamente la fiabilidad operativa", ha manifestado al respecto el vicepresidente Senior y Director General de Plataforma de Red en Cisco, Joe Vaccaro.

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IA IMPULSADA POR AGENTES ASUME LA RESPONSABILIDAD OPERATIVA EN NETOPS

Con todo, el informe señala cómo, en un momento en el que una organización media genera unas 4.100 alertas y eventos de monitorización al día, la IA impulsada por agentes "ha asumido la responsabilidad operativa" en las operaciones de red.

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Esto se debe a que, con ese volumen, resolver manualmente las alertas de red acumuladas requeriría "aproximadamente 100 especialistas en TI". Como resultado, actualmente las organizaciones cierran casi la mitad de las alertas de red sin investigarlas, por no hablar del tiempo dedicado a resolver falsos positivos.

En este contexto, el 95 por ciento de las organizaciones afirman que sus actuales herramientas de AIOps (no basadas en agentes) "se quedan cortas" en una o más áreas importantes, como gestionar grandes volúmenes de alertas, cambios continuos, herramientas fragmentadas y otros problemas.

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Igualmente, el 92 por ciento ha señalado que los problemas de rendimiento suelen abarcar múltiples ámbitos, por lo que se necesita la correlación entre diez o más herramientas para conseguir su resolución. Por su parte, el 57 por ciento de los responsables encuestados aseguran que sus procesos de cambio actuales "no pueden seguir el ritmo que se exige hoy en día".

Además, según un análisis de Cisco basado en telemetría de red agregada, el tráfico relacionado con la IA se encamina a duplicarse cada seis meses, lo que agrava aún más la complejidad. A ello se le suma que, al incorporar el tráfico generado por la IA basada en agentes, las pruebas realizadas por la compañía muestran que las tareas ejecutadas por estos agentes pueden generar hasta un 450 por ciento más de tráfico total de red.

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EL 75% YA HA IMPLANTADO IA EN OPERACIONES DE RED

Teniendo todo ello en cuenta, muchas organizaciones ya están permitiendo que los agentes de IA asuman más responsabilidades en las operaciones de red, incluyendo realizar cambios en producción como redirigir el tráfico, ajustar parámetros inalámbricos, aislar terminales sospechosos y resolver incidentes de principio a fin sin necesidad de aprobación humana previa.

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Tanto es así que el 75 por ciento de los encuestados ya han implementado la IA en operaciones NetOps. Igualmente, el 51 por ciento utilizan IA con agentes que ya operan en entorno de producción.

Cabe resaltar que, además, hay una alta confianza al respecto, dado que el 80 por ciento de los encuestados se sienten cómodos otorgando a la IA un papel de alta autonomía o totalmente autónomo en las operaciones de red, incluyendo un 24 por ciento que aceptan que la IA actúe sin supervisión humana.

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TRANSPARENCIA, VISIBILIDAD Y CONTROLES

Con todo ello, las organizaciones también han señalado que ampliarán el uso de la IA basada en agentes siempre que sea sobre una base de transparencia, visibilidad y confianza.

Así, el 86 por ciento dice que una única plataforma integrada es la vía más eficaz para avanzar, mientras que el 69 por ciento exigen explicaciones detalladas de las acciones impulsadas por agentes. Igualmente, el 36 por ciento de los encuestados han detallado que la capacidad de observación total, incluyendo un seguimiento detallado, una justificación resumida y auditorias posteriores a la acción, "es el estándar mínimo aceptable".

"Los resultados apuntan a un cambio más amplio, desde el modelo consultivo de AIOps hacia operaciones impulsadas por agentes, las AgenticOps, que pueden tomar medidas. A medida que ese cambio se acelere, la visibilidad integrada, una gobernanza sólida y unos resultados medibles serán fundamentales para ampliar la autonomía sin perder el control operativo", ha concluido el analista jefe de Operaciones de Red y TI en Omdia, Jim Frey.