Assefa, operada del tendón de Aquiles tras su épico triunfo en Berlín

Guardar

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- La etíope Tigst Assefa, ganadora hace dos días del maratón de Berlín, fue operada con éxito este martes de la lesión en el tendón de Aquiles derecho que se produjo a menos de los dos últimos kilómetros de la carrera, según informó Demadonna Athletics Promotion, su agencia de representación.

Assefa afrontó el maratón de Berlín con el objetivo de establecer un nuevo récord mundial de la distancia. Para ello tenía que mejorar los 2h09:56 de la keniana Ruth Chepngetich en Chicago (Estados Unidos) en 2024, una marca que ha sido motivo de discusión y polémica porque la atleta africana fue suspendida poco después por dopaje .

PUBLICIDAD

La etíope, de 29 años, dominó la carrera por completo aunque unas molestias físicas, que posteriormente fueron diagnosticadas como lesión en el tendón de Aquiles derecho, ralentizaron su carrera y acabó el último kilómetro y medio corriendo con una cojera. Hasta ese momento iba a ritmo de récord mundial, ya que pasó el kilómetros 40 nueve segundos por debajo de la plusmarca de Chepngetich.

Assefa llegó a meta con un crono de 2h11:04, nuevo récord de la carrera y tercera mejor marca de la historia, cuando había pasado el medio maratón en 1h04:57, su mejor marca personal en esa distancia, a la que llegó flanqueada por sus liebres.

PUBLICIDAD

"La cirugía salió bien y esperamos que en unos meses pueda retomar los entrenamientos. ¡Es increíble y asombroso haber corrido los últimos dos kilómetros de un maratón con un tendón desgarrado!. Tigst demostró un valor y una resiliencia extraordinarios al terminar la carrera. Le deseamos una buena recuperación y que regrese más fuerte que antes", informó en redes sociales su representante.

Assefa, que ya ha mostrado su intención de buscar más adelante el récord de maratón, mantiene un idilio con Berlín, ya que contabiliza tres victorias: 2022, 2023 y 2026. Además puede presumir de haber ganado otras dos veces en Londres y tener dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el mundial de Tokio 2025. EFE

PUBLICIDAD