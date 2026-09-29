(AMP) Jefferies mantiene el precio objetivo de Banco Santander en los 12 euros pese a las elecciones de Brasil

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Jefferies ha mantenido el precio objetivo para Banco Santander en los 12 euros, así como su recomendación de 'comprar' el valor en Bolsa, pese a la cercanía de las elecciones presidenciales en Brasil, según se desprende de un informe publicado este martes.

La firma de análisis ha considerado que los próximas comicios podrían pesar sobre los resultados de la entidad española debido a la sensibilidad de su filial en el país a las bajadas de tipos de interés y a la influencia de la política fiscal sobre los márgenes bancarios.

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En este sentido, la división brasileña, que fue responsable del 16% de los beneficios globales del Santander en 2025, suma unos 70 millones de euros en ingresos netos de interés por cada recorte de 100 puntos básicos en la tasa de referencia Selic.

"Por lo tanto, una bajada de la Selic por debajo del 10% desde el 13,75% actual añadiría automáticamente unos 200 puntos básicos a la rentabilidad sobre recursos propios (RoE) de Santander Brasil, ceteris paribus", ha precisado el documento.

"Unos tipos reales más bajos también favorecerían la calidad de los activos a medio plazo, sobre todo, teniendo en cuenta el elevado apalancamiento tanto de hogares como de empresas", ha abundado.

Los analistas han recordado que Brasil celebrará el 4 de octubre la primera vuelta electoral en un contexto de empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Jefferies ha anticipado como escenario más probable que ninguno obtenga más del 50% de los sufragios, provocando una segunda votación el 25 de octubre.

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Jefferies ha explicado que los mercados perciben un triunfo de Bolsonaro como una opción más favorable para Santander, al estar asociado a un mayor control del gasto público, reformas fiscales y un ritmo más acelerado en la flexibilización de la política monetaria.

MÁS ALLÁ DE LAS ELECCIONES

Respecto a la evolución del balance crediticio, el equipo gestor del Santander ha asegurado que el coste del riesgo ha tocado techo tras el incumplir con las provisiones en el segundo trimestre.

Asimismo, ha destacado que la filial mantiene un crecimiento en la concesión de préstamos "considerablemente más conservador" que sus pares, con una subida interanual del 5,8% en junio frente al 9,7% del conjunto del sector financiero brasileño.

Jefferies ha apuntado a que las autoridades del Banco Central de Brasil (BCB) estudian elevar los requisitos de capital ponderado por riesgo para las tarjetas de crédito, un segmento que concentra alrededor del 9% de la cartera de préstamos de Santander Brasil.

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