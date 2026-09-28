Unicaja defiende su apuesta por diversificar en Empresas y Consumo, con la operación de WiZink aún en el aire

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El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha defendido la apuesta del banco por diversificar su negocio creciendo en los segmentos de Empresas y Consumo, aunque la posible operación con WiZink todavía sigue en el aire y sin novedades.

Durante su participación en el 'XVII Encuentro Financiero' de Expansión y KPMG, Rubiales se ha limitado a referirse a la comunicación de abril a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al ser preguntado por el estado de las negociaciones con WiZink.

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El CEO ha recordado, hablando sobre el actual plan estratégico de Unicaja, que el banco tenía un balance muy concentrado en hipotecas, por lo que se hizo una "apuesta clara" por otros segmentos. En ambos casos, más allá del posible crecimiento económico, el directivo ha destacado el crecimiento en ambos segmentos.

Preguntado por el entorno actual, Rubiales ha afirmado que la calidad del crédito está teniendo un "buen comportamiento" a pesar del entorno actual de incertidumbre por la guerra de Irán. "No hay señal de alarma", ha afirmado, ya que la demanda de crédito sigue siendo "solvente", aunque "más selectiva" y "más competitiva en precios".

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Como en ocasiones anteriores, Rubiales ha recordado que el proceso de concentración que sufrió el sistema financiero español en los últimos años fue consecuencia de la crisis económica. Por ello, que no haya un 'shock' que sirva como catalizador es el "elemento determinante" de que no se esté viendo un proceso de concentración entre las entidades.

"No vemos otro escenario que seguir ejecutando nuestro plan estratégico, y creo que en un entorno como el actual (...) no veo aliciente a que se produzcan fusiones en el corto plazo", ha dicho el consejero delegado de Unicaja.