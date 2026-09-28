Se forma la tormenta tropical Hanna en el Atlántico, sin amenaza a tierra

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Miami (EE.UU.), 28 sep (EFE).- Hanna, la octava tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, se formó este lunes en el Atlántico subtropical central, sin representar por ahora amenazas a tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El sistema se encontraba a unos 1.400 kilómetros al este-noreste de las Bermudas, según el boletín más reciente del NHC, con sede en Miami.

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Hanna, que mantendrá un movimiento hacia el este durante los próximos días, presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y se desplaza hacia el este a 28 kilómetros por hora.

Por el momento, no hay vigilancias ni avisos costeros activos y el NHC no reporta amenazas para tierra.

Estas tormentas surgen cuando la temporada de ciclones del Atlántico registra un récord mínimo porque, hasta ahora, no se ha formado ningún huracán, lo que los meteorólogos atribuyen al fenómeno El Niño, que implica aguas más cálidas de lo habitual en el Pacífico y este año puede romper récord históricos.

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La Oficina Nacional estadounidense de Administración Oceánica y Atmosférica rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento de El Niño. EFE

(foto)