Sánchez pide un "último esfuerzo" a los grupos y convalidar el decreto de vivienda en el Congreso

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que llevará este martes al Consejo de Ministros el decreto de vivienda con medidas urgentes ante la emergencia habitacional para su aprobación y ha pedido un "último esfuerzo" a los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso.

Lo ha dicho en la clausura de los IV Premios La Vanguardia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, en la que han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

PUBLICIDAD

"Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo. Con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien en sumarse a este esfuerzo", ha explicado Sánchez, que no ha detallado el alcance de estas medidas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)