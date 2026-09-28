¿Por qué la turística Bangkok es vulnerable a inundaciones?

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Bangkok, 28 sep (EFE).- Los cambios en las lluvias torrenciales propias del monzón, la extensa red de canales que atraviesa la ciudad y su vertiginoso desarrollo urbano, entre otros motivos, hacen de Bangkok una megaurbe especialmente vulnerable a las inundaciones, como ha sucedido en los últimos días.

Este lunes, las autoridades mantienen el estado de desastre sobre los 50 distritos que componen Bangkok, habitada por unos 9 millones de personas en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana, tras días de aguaceros intensos y persistentes que han anegado varios barrios de la capital tailandesa.

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Cerca de 164.000 personas se han visto afectadas en Bangkok por un temporal de fuertes precipitaciones que afecta al país desde mediados de mes y que de momento no ha dejado víctimas en la capital, mientras ocho personas han fallecido en otras provincias.

A continuación algunas causas sobre la tendencia de la turística Bangkok a inundarse.

La ciudad está más acostumbrada a breves e intensos chaparrones durante la época de lluvias, que se extiende aproximadamente de junio a octubre, que a aguaceros ininterrumpidos como el de los últimos días, cuando se prevé que en 48 horas la ciudad registró la misma cantidad de agua que en un mes.

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Si bien 15 minutos de una fuerte tormenta suelen ser suficientes para encharcar algunas de las principales avenidas de la metrópoli, estas pequeñas inundaciones suelen ser pasajeras: una hora después de escampar, el agua desaparece y las calles recuperan la normalidad.

Pero la continuidad de las lluvias, la geografía de Bangkok y el crecimiento urbano desenfrenado de las últimas décadas han complicado la gestión.

Bangkok se asienta sobre la desembocadura del caudaloso Chao Phraya, cuyas aguas descienden desde las cuencas y grandes embalses del norte del país hasta el golfo de Tailandia. Por ello, la capital no solo debe gestionar la lluvia que cae sobre la ciudad, sino también el volumen del río.

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Según datos del Ayuntamiento, la ciudad también debe hacer frente a la influencia de las mareas, que puede elevar el nivel del Chao Phraya y provocar desbordamientos. Para contenerlos, Bangkok cuenta con numerosos diques, además de un sistema de compuertas y estaciones de bombeo que regulan la entrada y salida del agua y permite evacuarla hacia el exterior de la megaurbe.

Estas infraestructuras conviven con una rápida y desordenada expansión metropolitana que llevó a Bangkok a soterrar buena parte de los canales que tradicionalmente vertebraban la ciudad, en una transformación que, con el tiempo, ha contribuido a agravar las inundaciones.

En el pasado, Bangkok contaba con numerosas zanjas, estanques, arroyos y espacios naturales destinados a recibir y almacenar agua. Cuando llovía, las calles y las zonas residenciales podían drenarse fácilmente.

Pero el boom inmobiliario, con sus enormes rascacielos y numerosos centros comerciales, aceleró la deforestación, reduciendo la capacidad natural del terreno para absorber el agua y favoreciendo, al mismo tiempo, la erosión del suelo.

Asimismo, los canales que aún permanecen abiertos suelen acumular residuos al carecer de un mantenimiento adecuado, en parte debido a las deficiencias en la gestión de basuras, indica el Departamento de Drenaje y Alcantarillado de la propia capital.

Varios estudios de universidades tailandesas apuntan, además, hacia la posibilidad de que Bangkok quede parcialmente anegada para 2040 si no se aplican estrictas medidas para frenar la erosión, como limitar la edificación en zonas proclives a padecer inundaciones y la construcción de canales de drenaje en torno al río Chao Phraya.

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Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales, con más de 800 muertos y de 13 millones de afectados, según el Banco Mundial.

El país es uno de los principales destinos turísticos de Asia. Con Bangkok como principal puerta de entrada, recibió unos 20,1 millones de visitantes extranjeros entre enero y finales de agosto, según datos del Ministerio de Turismo. EFE

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