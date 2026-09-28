La UE sanciona a 10 personas y 17 entidades por la deportación de niños ucranianos a Rusia

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La Unión Europea ha impuesto este lunes sanciones a diez personas y 17 entidades por su implicación en la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia y territorios ocupados, al tiempo que ha adoptado medidas contra otras diez personas por la exclusión del partido opositor Yabloko de las elecciones parlamentarias rusas y los procesos contra varios de sus dirigentes.

"Las medidas se dirigen a los responsables de la deportación ilegal sistemática y el traslado forzoso de niños ucranianos a la Federación Rusa y dentro de los territorios temporalmente ocupados, así como de su asimilación forzosa, incluido el adoctrinamiento y la educación militarizada", ha señalado el Consejo (gobiernos) en un comunicado.

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Entre las entidades incluidas en la lista figuran campamentos infantiles y centros deportivos de Rusia y de zonas ocupadas de Ucrania que, según indica el Consejo en un comunicado, han participado en actividades de propaganda, formación militar y reorientación cultural dirigidas a integrar a los menores en la identidad rusa.

Las medidas alcanzan además al Comité de Turismo de Moscú y a dos empresas rusas dedicadas al ocio y el turismo infantil, así como al campamento internacional Songdowon, una institución estatal de Corea del Norte implicada en programas para trasladar a niños ucranianos en coordinación con Moscú.

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Entre las personas sancionadas se encuentra además el presidente de la república rusa de Tartaristán, Rustam Minnikhanov, por facilitar el traslado de menores a campamentos de su región, junto a responsables de Educación de territorios ocupados, el ministro de Deportes y Turismo de la autoproclamada República Popular de Donetsk y directores de centros infantiles y escuelas.

Según las estimaciones recogidas por el Consejo, más de 20.500 menores ucranianos han sido deportados o trasladados por la fuerza desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

SANCIONES POR LA EXCLUSIÓN DE YABLOKO DE LAS ELECCIONES

En una decisión separada, los Veintisiete han incluido en la lista negra europea a otras diez personas por su participación en actuaciones contra el partido opositor Yabloko, que fue excluido de las elecciones a la Duma Estatal celebradas este mes de septiembre y que era la única formación política que concurría con una plataforma abiertamente contraria a la invasión de Ucrania.

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Entre los afectados figuran tres jueces del Tribunal Supremo ruso y un funcionario de la Fiscalía General que participaron en la decisión de impedir la candidatura de la formación por supuestas infracciones de derechos de autor, extremismo y otras irregularidades.

Las medidas alcanzan asimismo al juez que condenó al dirigente de Yabloko Lev Shlosberg a once años y un mes de prisión por desacreditar al Ejército ruso y difundir supuestas "noticias falsas" sobre la guerra en Ucrania, así como al fiscal que solicitó esa pena.

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Entre los sancionados figuran también los magistrados que participaron en los procesos contra otros dos destacados dirigentes de la formación, Maxim Kruglov y Nikolai Rybakov.

Con estas nuevas incorporaciones, el régimen europeo de sanciones por violaciones de los Derechos Humanos y represión de la oposición en Rusia afecta ya a 108 personas y siete entidades.

En ambos casos, los afectados tendrán congelados sus bienes en territorio comunitario y los ciudadanos y empresas de la UE tendrán prohibido poner fondos o recursos económicos a su disposición. Las personas incluidas en la lista por la deportación de menores ucranianos tampoco podrán entrar ni transitar por territorio de la Unión.

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