Gescooperativo lanza un fondo con una rentabilidad mínima garantizada del 5,67% a vencimiento en 2029

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Gescooperativo, la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva del Grupo Caja Rural, ha lanzado un nuevo fondo que ofrece una rentabilidad mínima garantizada del 5,67% a vencimiento el 23 de febrero de 2029.

El rendimiento equivale a una TAE mínima garantizada del 2,50% para las inversiones referenciadas al valor inicial de la garantía y mantenidas hasta el vencimiento, según informó la entidad en un comunicado.

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En concreto, el vehículo invertirá principalmente en deuda pública emitida o avalada por Estados de la zona euro y, en menor medida, en deuda de entidades supranacionales de la Unión Europea y de otros emisores públicos de la zona euro, con vencimientos próximos a la finalización del periodo de garantía.

La compañía ha fijado una inversión mínima inicial en 300 y ventanas de liquidez cuatrimestrales durante el periodo de garantía. Aquellos reembolsos realizados antes del vencimiento no están cubiertos por la garantía, por lo que su importe dependerá del valor liquidativo del fondo en el momento en el que se produzcan.

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De esta manera, Gescooperativo eleva a cuatro el número de fondos garantizados comercializados durante 2026 y amplía su oferta de soluciones de inversión con un horizonte temporal definido y garantía a vencimiento.