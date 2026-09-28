El Parlamento de Kosovo rechaza la condena por crímenes de guerra a Thaci

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Zagreb, 28 sep (EFE).- El Parlamento de Kosovo rechazó este lunes la condena a 25 años de prisión por crímenes de guerra del expresidente Hashim Thaci y defendió a la antigua guerrilla del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK) frente a lo que considera una distorsión de su lucha contra la represión serbia.

La declaración fue aprobada con el voto de 99 de los 120 parlamentarios de la Cámara, que no registró ningún voto en contra ni ninguna abstención, informó el diario kosovar Koha Ditore.

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El Tribunal Especial para Kosovo condenó a mediados de mes a Thaci, uno de los antiguos líderes del UCK, por crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de 1998-1999 contra las fuerzas serbias.

Otros tres exdirigentes guerrilleros recibieron penas de entre 13 y 25 años y los abogados de todos los condenados anunciaron que recurrirán la sentencia.

Al igual que las principales autoridades kosovares, el Parlamento calificó la sentencia de injusta y sostuvo que el UCK defendió a la población albanokosovar de la represión y los crímenes cometidos por el Ejército y la Policía serbios.

La declaración rechaza "cualquier intento de subvertir la verdad histórica de Kosovo, de cuestionar su guerra de liberación o de equiparar a las personas que lucharon por la libertad y la supervivencia con el régimen que las oprimió".

La declaración insta a todas las instituciones a emprender "todas las acciones necesarias para proteger la verdad y la dignidad de la guerra de liberación del pueblo de Kosovo", también en los ámbitos jurídico y diplomático.

Al final de la guerra de Kosovo, la OTAN intervino militarmente contra la entonces Yugoslavia (formada por Serbia y Montenegro) para frenar la persecución y las matanzas de civiles albanokosovares, y tras la retirada de las tropas serbias desplegó la fuerza internacional KFOR.

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Kosovo proclamó de forma unilateral su independencia en 2008, reconocida por EEUU pero no por Serbia, Rusia ni cinco socios de la Unión Europea (UE), entre ellos España. EFE