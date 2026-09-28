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El huracán Polo, con categoría 3, se acerca al estado mexicano de Baja California Sur

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Ciudad de México, 28 sep (EFE).- El huracán Polo, de categoría 3, se acercaba este lunes a la península de Baja California con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, mientras las autoridades mantienen alertas por efectos de huracán en zonas de Baja California Sur y Sonora, en México, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su informe más reciente, el organismo, dependiente de la Comisión Nacional mexicana del Agua (Conagua), precisó que a las 06:15 hora local (12:15 GMT), el centro de Polo se localizaba a unos 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, en Baja California Sur.

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El ciclón presentaba rachas de hasta 220 kilómetros por hora y avanzaba hacia el nor-noreste a 17 kilómetros por hora y continuará intensificando sus vientos, lluvias y oleaje en Baja California Sur a lo largo del día.

La circulación de Polo ocasionará lluvias torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en el centro de Baja California Sur y en el centro y sur de Sonora, además de precipitaciones muy fuertes en el norte de Sinaloa y zonas de Chihuahua.

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También se esperan vientos sostenidos de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora, y olas de entre cinco y siete metros en las costas de Baja California Sur.

Las autoridades mantienen zonas de prevención por efectos de huracán en distintos puntos de Baja California Sur y Sonora, además de avisos por tormenta tropical que alcanzan hasta el norte de Sinaloa.

El SMN advirtió de que las precipitaciones podrían ir acompañadas de descargas eléctricas y provocar inundaciones y deslaves.

Al mismo tiempo, la tormenta tropical Rachel provoca fuertes lluvias y oleaje en el Pacífico sur mexicano.

A las 06:15 hora local (12:15 GMT), su centro se encontraba a 405 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero y 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95.

Rachel se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora y generaba lluvias muy fuertes en zonas costeras de Guerrero y Oaxaca, además de rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora y oleaje de dos a tres metros.

Las autoridades mantienen una zona de vigilancia por posibles efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco. EFE

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