Una pareja de pandas llega al zoo de Atlanta (EE.UU.) tras la cumbre de Trump y Xi

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Washington, 27 sep (EFE).- Una pareja de osos panda gigantes llegó este domingo al zoológico de Atlanta (Georgia, EE.UU.) procedente de China, tras un acuerdo anunciado esta semana durante la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca.

Ping Ping y Fu Shuang, un macho y una hembra nacidos en 2020, aterrizaron en un avión chárter procedente de la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu, capital de la provincia de Sichuan.

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Se espera que la pareja de pandas permanezca en Atlanta durante diez años, como parte de un préstamo suscrito entre la Asociación China de Conservación de la Vida Silvestre y el zoológico, informó la agencia estatal china Xinhua.

La llegada de los pandas fue uno de los pocos anuncios que dejó la visita del jueves de Xi a la Casa Blanca, donde se reunió con Trump en medio de las crecientes tensiones entre las dos potencias por los aranceles, el futuro de Taiwán, la guerra de Irán y la carrera por la inteligencia artificial (IA).

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Atlanta se despidió de sus últimos pandas en 2024, al concluir un convenio de cooperación de 25 años con China, en medio de un enfriamiento de las relaciones entre Washington y Pekín.

El pasado abril se anunció un acuerdo para la llegada de dos pandas a Atlanta, pero no se había concretado una fecha, hasta que Xi informó durante la cumbre con Trump que llegarían en "los próximos días".

Pekín utiliza desde hace décadas la llamada "diplomacia del panda", una práctica basada en el préstamo de estos animales a otros países que sirve como herramienta de proyección cultural de China y como termómetro de sus relaciones diplomáticas. EFE

(foto)