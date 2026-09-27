Agencias

Al menos 14 desaparecidos tras una avalancha en el Himalaya

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Al menos 14 personas, todas ellas de nacionalidad nepalí, están desaparecidas tras una avalancha ocurrida en el pico de Himlung Himal, en la región de Nar Phu, provincia de Manang, en el Himalaya nepalí.

Las malas condiciones meteorológicas han impedido el envío de un helicóptero de rescate para acceder a la zona del pico, de 7.126 metros de altura.

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La misión de rescate está a cargo de Bibhuti Chand Thakur, fundador de Himalayan Holidays Trekking, organizadora de la excursión y que colabora ya con los organismos del Gobierno nepalí.

Thakur ha explicado de que en un principio se informó de ocho desaparecidos del total de 22 que formaban la expedición. Más tarde se elevó la cifra a 14.

El equipo afectado había sido enviado por delante de un grupo de extranjeros que había contratado a la empresa para preparar el campamento y fijar las cuerdas. Está previsto que los extranjeros regresen en entre cinco y seis días, según Thakur.

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