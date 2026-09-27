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Nueva depresión tropical amenaza el sur de México mientras avanza huracán Polo al noroeste

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Ciudad de México, 27 sep (EFE).- La depresión tropical Dieciocho-E se formó este domingo frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, mientras el huracán Polo, ahora de categoría 3, avanza hacia la península de Baja California y mantiene zonas de vigilancia por vientos de huracán y tormenta tropical en el noroeste de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 06:00 horas, el centro de Dieciocho-E se localizó a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

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El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, en una trayectoria paralela a las costas mexicanas del Pacífico.

Su circulación provocará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas del sur, sureste y este de Oaxaca, y muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur y sureste de Guerrero.

También, se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje de entre tres y cinco metros en Oaxaca y de dos a tres metros en Guerrero.

Al mismo tiempo, Polo se ubicó a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240.

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El huracán se desplazaba hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora y reforzará las lluvias fuertes en Baja California Sur, además de generar oleaje de tres a cinco metros.

Las autoridades mantienen vigilancia por posibles efectos de huracán en sectores de Baja California Sur y Sonora, así como avisos por tormenta tropical en áreas de Sinaloa.

El SMN prevé que Polo se aproxime a Baja California Sur el lunes como huracán y advierte de inundaciones y deslaves potencialmente mortales por sus lluvias intensas.

Polo alcanzó durante la semana la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson, antes de perder intensidad conforme avanzó hacia el noroeste mexicano.

El SMN también pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado.EFE

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