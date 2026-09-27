Zelenski informa de importantes resultados en el frente de Limán

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Berlín, 27 sep (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, comunicó este domingo "importantes resultados" en el frente de Limán, en la región oriental de Donetsk, tras ser informado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mijailo Drapati.

"Nuestras tropas han logrado importantes resultados en el frente de Limán, en la región de Donetsk, en el marco de la operación 'Vivaldi', así como el grupo de Tropas Aerotransportadas de Asalto, en el marco de otra de nuestras operaciones de defensa activa. Los ocupantes siguen siendo eliminados y se están alcanzando los objetivos fijados", escribió en un mensaje en X.

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Agregó que en total, esta semana, en todas las zonas de combate activo del frente, las unidades ucranianas neutralizaron a 10.660 soldados rusos, entre muertos y heridos, y señaló que cada una de estas bajas rusas está confirmada por pruebas en vídeo.

Precisó que los combates más intensos se están produciendo en los sectores de Pokrovsk, Kostiantínivka y Limán, y agregó que también se están llevando a cabo misiones en las regiones de Zaporiyia, Járkov y Sumi.

Zelenski reconoció de manera especial a los combatientes del Tercer Cuerpo de Ejército y de la 68.ª Brigada Aeromóvil Independiente 'Oleksa Dovbush' del 8.º Cuerpo de las Fuerzas Aerotransportadas de Asalto.

Señaló, además, que junto con Drapati ya se ha decidido cuáles serán los próximos pasos. EFE