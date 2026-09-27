Sumar aboga por usar mapas que reflejen el tamaño real de África, que ahora parece más pequeña que Groenlandia

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Sumar quiere llevar al Congreso el debate académico y político sobre los mapas del mundo actuales para corregir las proporciones que se ofrecen, ya que en la mayoría de los que se utilizan el continente africano está representado con un tamaño más pequeño que la isla de Groenlandia, o Brasil aparece con una superficie menor que la del estado estadounidense de Alaska.

En una proposición no de ley registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, Sumar recuerda que desde el siglo XVI prima la proyección del geógrafo flamenco Gerardus Mercator', originalmente concebida para la navegación marítima, pero su uso continuado en materiales educativos, medios de comunicación, instituciones internacionales y representaciones diplomáticas "ha perpetuado distorsiones significativas, agrandando las regiones situadas en latitudes altas, como Europa o Norteamérica, y minimizando el tamaño relativo de otras, especialmente del continente africano".

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Como ejemplos cita los casos de la proyección de Groenlandia, que aparece prácticamente con un área similar a todo el continente africano --cuando en realidad éste tiene 30 millones más de kilómetros cuadrados, es decir, es 14 veces más grande que la isla-- o la proyección habitual de Alaska, que aparece a menudo con una medida parecida a Brasil, cuando el país sudamericano es hasta 5 veces más grande.

"Este tipo de representación, más allá de su inexactitud técnica en relación con la superficie real de los continentes, ha ido transmitiendo y consolidando una visión jerárquica del mundo, contraria a los principios de equidad y justicia global que deberían regir las relaciones internacionales y los sistemas educativos del siglo XXI", argumenta el grupo minoritario del Gobierno.

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LA UE YA HA DADO PASOS

Sumar explica que en los últimos años, tras la recomendación de la Comisión Europea, se han venido utilizando también proyecciones como la Van der Grinten, la Winkel Tripel o la Lambed equivalente para Europa, pero que existen otras como la Equal Earth, creada en 2018, que refleja con mayor precisión el tamaño de los continentes al corregir la curvatura, los paralelos y los meridianos a través de un sistema de ecuaciones o la de Gall-Peters, que también ofrece una representación más precisa de las proporciones reales de las masas continentales.

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Recientemente, la Asamblea General de la ONU ha votado a favor de de sustituir el mapamundi tradicional por uno que refleje con mayor precisión el tamaño de África y Sumar quiere que el Congreso inste al Gobierno a dar pasos en la misma dirección.

En este contexto, el grupo plurinacional quiere someter a votación una proposición no de ley para emplazarle a instaurar el uso de mapas que reflejan una representación más realista del mundo en los materiales institucionales y divulgativos de su competencia.

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LIDERAR EL CAMBIO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

Y también plantea que España lidere en el ámbito europeo e internacional el uso de proyecciones cartográficas más ajustados a la realidad en organismos multilaterales, foros internacionales y documentos oficiales, en línea con las recomendaciones de organizaciones como la Unión Africana.

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En 2025 la Unión Africana lanzó la campaña 'Correct The Map' (Corrijan el mapa), que busca evitar que gobiernos, organizaciones, escuelas y empresas representen en sus mapas al continente africano más pequeño de lo que realmente es, proponiendo el uso de la proyección Equal Earth.

"Adoptar estas proyecciones no solo mejora la comprensión geográfica, sino que también contribuye a una educación más inclusiva y puede promover mejores relaciones internacionales", concluye el texto del grupo plurinacional.