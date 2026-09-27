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Ucrania golpea una base para drones y depósitos de municiones en el Dombás ocupado

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Berlín, 27 sep (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon la pasada noche un centro de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones de ataque en Donetsk, así como dos depósitos de municiones en la región de Lugansk, que juntas forman el Dombás ocupado por Rusia, informó este domingo el Estado Mayor ucraniano.

En un comunicado, el Estado Mayor precisa que las acciones contra centros de almacenamiento, preparación y lanzamiento de drones como el golpeado anoche en Donetsk, en la región homónima, son una de las prioridades de las operaciones de combate de las Fuerzas de Defensa de Ucrania y tienen como objetivo reducir la capacidad del ejército ruso de emplear sistemas no tripulados de ataque.

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Asimismo, en Kripenski y Lugansk, en la región de Lugansk, las fuerzas ucranianas alcanzaron dos depósitos de municiones.

Además, en Rovenki, en la misma región, fue golpeado un depósito de aprovisionamiento logístico, y en Novoamvrósiivske, en la región de Donetsk, un depósito de combustibles y lubricantes. EFE

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