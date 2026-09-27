Mueren 19 personas por consumo de alcohol adulterado en un estado "seco" de la India

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Nueva Delhi, 27 sep (EFE).- Al menos 19 personas murieron en dos episodios relacionados con el consumo de alcohol presuntamente adulterado en Nagaland, un estado del noreste de la India donde la venta y el consumo de bebidas alcohólicas están prohibidos desde hace más de tres décadas.

Las muertes se registraron en los distritos de Tuensang y Mokokchung en un intervalo de unas dos semanas, según informó este domingo la Policía, que ha detenido a 19 personas y decomisado cerca de 3.000 botellas durante las redadas realizadas para localizar el origen y la cadena de distribución del alcohol.

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Ocho personas murieron en Mokokchung, mientras que otras once fallecieron en Tuensang tras consumir presuntamente bebidas vendidas de forma ilegal, según medios locales que citaron a las autoridades policiales.

Los análisis forenses realizados a muestras incautadas tras las primeras muertes en Tuensang detectaron la presencia de metanol, una sustancia tóxica utilizada industrialmente que puede provocar ceguera, daños graves en los órganos e incluso la muerte si es ingerida.

En Mokokchung, donde las últimas muertes se produjeron esta semana, la Policía creó un equipo especial para investigar el origen del alcohol y determinar quién participó en su fabricación, transporte y venta.

Nagaland prohíbe desde 1990 la posesión, venta, consumo, fabricación, importación y exportación de alcohol en todo su territorio mediante la Ley de Prohibición Total del Alcohol, aprobada el año anterior.

Pese a la prohibición, la comercialización clandestina de bebidas alcohólicas continúa en el estado.

La Policía ha advertido a la población contra el consumo de bebidas de procedencia desconocida y pidió atención médica inmediata ante síntomas como visión borrosa, mareos, fuertes dolores de cabeza o pérdida de conciencia. EFE