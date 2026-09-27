La Bienal de Flamenco acoge este lunes el estreno absoluto de 'Serás Farruquito: el musical', la biografía del bailaor

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La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla acogerá este lunes, 28 de septiembre, el estreno absoluto de 'Serás Farruquito: el musical', la nueva creación de Juan Manuel Fernández Montoya 'Farruquito', que llegará al escenario del Teatro de la Maestranza de Sevilla a las 20,00 horas.

Concebido como una biografía en movimiento, el espectáculo recorre la vida y la trayectoria artística del bailaor sevillano a través de cinco actos en los que memoria, música, baile y materiales audiovisuales inéditos construyen el relato "de una vida indisociable del flamenco", tal y como ha detallado la organización del evento en un comunicado.

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"El espectáculo muestra la historia de un niño que nace en una familia de gitanos, flamencos, se enamora del arte, empieza a viajar con ellos y con los más grandes, lo toma como un juego al principio, pero al final se da cuenta de que el flamenco forma parte de su vida", ha explicado el bailaor sevillano.

En contexto, el título encierra "buena parte del sentido de la propuesta". 'Serás Farruquito' remite a un destino anunciado desde la infancia "y a un nombre que es, al mismo tiempo, identidad y herencia". Nieto de Farruco e hijo de la bailaora Rosario Montoya 'La Farruca' y del cantaor Juan Fernández Flores 'El Moreno', Farruquito creció dentro de una de las grandes dinastías del arte jondo y convirtió aquel aprendizaje familiar "en un lenguaje propio que lo ha llevado a algunos de los principales escenarios internacionales".

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'Serás Farruquito: el musical' se estructura como un viaje cronológico y sensorial en cinco actos "que atraviesan la sangre, el aprendizaje, el mundo, la sombra y el legado". Cada uno responde a un momento vital y artístico diferente "y encuentra en el flamenco, el cuerpo y el compás su propia forma de narración".

"Cuenta cómo, a veces, el flamenco sirve de consuelo a las penas o de celebración a las alegrías. Cuenta la historia con una banda sonora que recorre las influencias musicales distintas que he ido aprendiendo a lo largo de los viajes y sobre todo también habla de la familia, de los valores que se transmiten a partir de la familia, como vivencia y como legado", ha precisado Juan Fernánde Montoya.

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"Venimos del maestro Farruco, hemos aprendido la constancia y la disciplina de 'La Farruca', la afición al cante de Juan El Moreno y lo que trato es hacer con mi niño lo mismo que hizo mi familia conmigo, que es transmitir esos valores para que al menos nuestro filosofía y nuestra manera de entender el flamenco pueda perdurar en el tiempo", ha añadido.

El primer acto, 'La sangre', regresa a la infancia y a la herencia: el niño que nace marcado por una saga familiar en la que el flamenco "funciona como lengua materna y donde la voz de los antepasados marca desde el comienzo su destino artístico".

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'El aprendizaje' aborda el peso del apellido, el rigor y la disciplina que acompañan al crecimiento de quien debe encontrar su propia identidad dentro de una tradición recibida. Después llega 'El mundo', la apertura hacia el exterior, la proyección internacional, los grandes escenarios y la consagración del bailaor "siendo aún muy joven". El cuarto acto, 'La sombra', introduce el territorio más introspectivo y oscuro de la obra. El relato, según ha concretado la Bienal, se adentra en la caída, los errores, el dolor y el silencio, la lucha interior y la resiliencia.

El recorrido desemboca en 'El legado'. La mirada hacia el pasado se transforma entonces en futuro "y la transmisión vuelve a ocupar el centro de la escena". Junto a Farruquito aparece su hijo Juan El Moreno, prolongando sobre las tablas una historia familiar que atraviesa generaciones. El flamenco aparece así no como una herencia inmóvil, sino "como una identidad viva que se transmite y se transforma".

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Ese tránsito entre generaciones es uno de los ejes de una obra que conecta la figura de Farruquito con la de su abuelo Farruco, "referente fundamental de una determinada concepción del baile flamenco", y llega hasta una nueva generación representada por Juan El Moreno, una "biografía emocional" que conecta la historia familiar del artista con su futuro.

Farruquito asume la dirección artística y musical de una producción cuya dirección escénica corresponde a José Félix Romero. Sobre el escenario estará acompañado al baile por su hijo Juan El Moreno y por un cuerpo de baile integrado por Cristina Soler, Cristina Aguilera, María Carrasco, Lucía La Bronce, Gloria del Rosario y Marta Cañizares. La música en directo reúne a Ramón Amador, a la guitarra; Ismael de la Rosa 'Bola', Ezequiel Montoya, Mari Vizarraga y Estrella Fernández, al cante; Sergio Fargas, a la batería; Paco Vega, a la percusión; Robert Chacón, al teclado; y Fran Roca, a los vientos.

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La dimensión audiovisual tiene también un "papel importante" en la construcción de este relato. El espectáculo incorpora imágenes procedentes del documental 'Serás Farruquito', estrenado en el pasado Festival de Cine Europeo de Sevilla, junto a otros materiales "que permiten trasladar a escena el archivo personal y familiar del bailaor y ponerlo en diálogo con el presente". La producción cuenta, además de con el apoyo del propio Festival de Cine, con el de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la colaboración de Moisés Cachabas Sevilla.

En contexto, la Bienal de Flamenco está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Turismo y Cultura. Cuenta con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura y con el patrocinio de Unicaja y GetYourGuide.

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