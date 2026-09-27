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Suiza rechaza en referéndum reducir el consumo y producción de alimentos de origen animal

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Ginebra, 27 sep (EFE).- Los ciudadanos de Suiza, un país donde el ganado vacuno y productos como el chocolate con leche o el queso son auténticos emblemas nacionales, rechazaron en referéndum, por amplia mayoría, una iniciativa ecologista que proponía entre otras cosas reducir el consumo y la producción de alimentos de origen animal.

El "no" a la propuesta, como ya habían adelantado las encuestas, se impuso con un claro 72,66 % de los votos, según datos provisionales con 24 de los 26 cantones completamente escrutados.

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En cantones alpinos tradicionalmente ganaderos del centro del país como Uri, Schwyz y Obwald el rechazo llegó incluso a superar el 80 %.

Asociaciones ecologistas proponían en el texto que Suiza tomara medidas para garantizar que en el plazo de 10 años al menos el 70 % de los alimentos consumidos se produjeran en el país, y para ello proponía promover más los de origen vegetal en detrimento de los de origen animal.

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También pedían un menor uso de fertilizantes y productos fitosanitarios tales como herbicidas o insecticidas, todo ello con el fin de proteger el medio ambiente, el agua potable, la calidad del suelo y la biodiversidad.

Tanto Gobierno como Parlamento habían recomendado votar en contra de la iniciativa, que en opinión de ambos poderes era demasiado maximalista en sus objetivos y sólo hubiera podido ponerse en práctica con una intervención masiva del Estado en el sector primario e incluso en los hábitos alimentarios de los ciudadanos.

En el Parlamento, todos los partidos habían votado previamente en contra de la iniciativa, incluidos Los Verdes. EFE

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