Cinco detenidos por explosivos cerca de una base británica usada por EE.UU.

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Dublín, 27 sep (EFE).- Cinco hombres han sido detenidos y 85 viviendas evacuadas este domingo en las inmediaciones de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), donde la Policía antiterrorista investiga un posible incidente relacionado con explosivos.

En una comparecencia ante los medios, el subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, confirmó hoy que la operación de seguridad comenzó esta mañana tras recibir informaciones sobre "tres vehículos sospechosos" que se dirigían hacia la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

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"Agentes armados acudieron al lugar y cinco hombres fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, fueron detenidos también bajo sospecha de estar preparando un acto terrorista", señaló el subcomisario. EFE