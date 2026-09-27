Agencias

Rusia anuncia la toma de otra localidad en Járkov, en el noreste de Ucrania

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Las autoridades de Rusia han anunciado este domingo nuevos avances en la provincia ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, con la toma de otra localidad en la zona, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo militar Norte se han hecho con el control de la localidad de Jripuni, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado, sin más detalles al respecto, en medio de los avances obtenidos en esta parte de Ucrania durante las últimas semanas.

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Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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