Alpine decidirá "qué medidas tomar" tras el accidente de Colapinto

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El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, ha asegurado que valorarán "qué medidas tomar" con el argentino Franco Colapinto después de que este provocase un accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán que acabó con la carrera de su compañero Pierre Gasly y del británico Lando Norris (McLaren).

"Estoy muy decepcionado con el resultado de la carrera, hemos perdido puntos valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando ambos coches rodaban bien y en posiciones de puntos. Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana; también pido disculpas a Lando -Norris- y a McLaren por haber arruinado su carrera", señaló Briatore tras la carrera.

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Durante la vuelta 37 de las 51 al circuito urbano de Bakú, con Gasly séptimo y Colapinto luchando por el noveno puesto con Norris, el argentino llegó demasiado rápido a la primera curva, bloqueó los neumáticos y embistió el lateral del coche de su compañero de equipo; a su vez, Gasly golpeó a Norris y los tres se salieron de pista. El sudamericano deberá cumplir diez segundos de penalización en Malasia.

Además, el dirigente italiano anunció que esta actitud tendrá represalias. "Sé que Franco ha asumido toda la responsabilidad, como debe ser, pero frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el coche de seguridad. Fue una maniobra muy desafortunada para un piloto de su experiencia. Quiero tomarme tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué medidas tomar, para así aprender de la situación y evitar que se repita en el futuro", explicó.

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Norris se mostró visiblemente enfadado tras la prueba. "Me sacaron de carrera. Hay pilotos que, sinceramente, no deberían estar en la Fórmula 1", declaró el vigente campeón del mundo. "No tengo palabras ni las necesito ahora mismo. Lo gestionaremos juntos como equipo. Estoy muy decepcionado por todo el equipo; íbamos séptimos y décimos, era una carrera muy buena, con buen ritmo. Hay que pasar página", señaló entonces Gasly.

Además, Colapinto pidió disculpas a todos los implicados. "Solo quiero pedir mil disculpas a todos ellos, a la fábrica y, por supuesto, a Pierre. Lo saqué de carrera, estoy realmente decepcionado. Ambos estábamos en posición de sumar puntos; era un día importante para el equipo y cometí un gran error. Lo siento muchísimo, es algo que no debería haber ocurrido", apuntó.

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