Polonia, con el cubano Wilfredo León de líder, vuelve a reinar en Europa

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- Polonia, capitaneado con el jugador de origen cubano Wilfredo León, se ha consolidado como la gran dominadora del voleibol mundial en este año al sumar a la Liga de Naciones el título de campeón de Europa que ya consiguió hace tres años.

El conjunto polaco derrotó a Francia por 1-3 (29-31, 19-25, 25-20, 16-25) en la final del Eurovolley disputada este sábado en Milán, en la que León fue elegido el jugador más valioso del torneo, y que sirvió de paso para que el combinado blanquirrojo consiguiera el billete para los Juegos de Los Ángeles 2028.

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Tras el título conquistado en 2023, es el primer equipo en proclamarse bicampeón de Europa desde que lo consiguiera Italia en 2003 y 2005.

La selección número uno del 'ranking' mundial suma el doblete en la Liga de Naciones, la competición anual que reúne a los mejores equipos, con sendas victorias este año frente a Estados Unidos y el pasado, y la plata en París 2024, entre otras medallas.

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En todos estos torneos, ha tenido un protagonismo especial León, de 33 años y nacido en Santiago de Cuba.

El receptor jugó con la selección de Cuba entre 2008 y 2013, con la que fue subcampeón del mundo en 2010, pero a partir de 2019, al estar casado con una polaca, cambió de nacionalidad y empezó a jugar con el combinado del país europeo.

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El otro nombre propio de Polonia es su seleccionador, Nikola Grbic, con quien Polonia ha sumado diez medallas en todas las competiciones en las que ha dirigido al equipo.

Grbic, de 53 años, es además el tercero, junto con los italianos Ferdinando de Giorgio y Andrea Anastasi, que ha ganado el Eurovolley como entrenador y jugador, cuando lo hizo con el país balcánico en 2001.

La medalla de bronce en el Europeo correspondió a Finlandia, en la primera ocasión en la que sube al podio en el torneo continental, tras imponerse a Eslovenia por 3-0.