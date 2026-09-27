El papa pide a los obispos franceses "máxima vigilancia" ante la lacra de los abusos

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Lourdes (París), 27dic (EFE).- El papa León XIV pidió este domingo a los obispos franceses que continúen trabajando manteniendo "la máxima vigilancia" ante la lacra de los abusos, durante una reunión que mantuvo con ellos en Lourdes, durante su visita a Francia.

"En los últimos años, ustedes han afrontado con firmeza el doloroso flagelo del abuso de menores cometido por miembros del clero o dentro de la Iglesia. Han tomado medidas valientes para abordarlo, mediante la escucha activa, la búsqueda de la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un firme compromiso con una cultura de prevención y protección contra estos crímenes", dijo el papa en una reunión a puerta cerrada. EFE

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