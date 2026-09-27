Putin podría reunirse con Trump en la cumbre de la APEC en China, según el Kremlin

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Moscú, 27 sep (EFE).- Los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, podrían reunirse en el marco de la cumbre de la APEC que se celebrará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen (China), afirmó este domingo el Kremlin.

"Esa será una buena ocasión para que los líderes coincidan, de una u otra forma, en los márgenes de la cumbre", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión pública.

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Añadió que la idea a día de hoy es que "Putin acuda a la cumbre de la APEC" (siglas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a 21 territorios de Asia y América bañados por el Pacífico), donde el líder ruso ya acordó reunirse con el anfitrión y líder del gigante asiático, Xi Jinping.

Sin embargo, no se atrevió a confirmar que vaya a producirse una cumbre tripartita entre Rusia, China y Estados Unidos. "Es difícil decir si será una reunión tripartita o serán encuentros bilaterales", señaló.

En cuanto a la asistencia del jefe del Kremlin a la cumbre del G20 que tendrá lugar en diciembre próximo en Florida (EE.UU), insistió en que "esa decisión aún no se ha tomado".

"Hay que valorar las circunstancias. Sea como sea, Rusia participará activamente en el trabajo del G20", apuntó.

Peskov ya agradeció hace unos días la invitación al presidente ruso por parte de la Casa Blanca, pero consideró "prematuro" ofrecer una respuesta definitiva. De todas formas, añadió: "Hemos recibido con gratitud esta amable invitación".

Tras reunirse en Nueva York con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habló de una posible reunión entre Trump y Putin a finales de año en el marco del G20. El encuentro ofrece "una nueva oportunidad para que ambos líderes conversen", dijo.

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Trump, que pidió al líder ruso en su última conversación telefónica que ponga fin a las acciones militares en Ucrania, aseguró en Nueva York tras reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se reserva la posibilidad de aplicar el nuevo paquete de sanciones contra Moscú, que contempla la imposición de hasta un 100 % de arancel a aquellos países que importen hidrocarburos rusos.

Además, el sábado urgió a ambos líderes a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y expresó su deseo de que sea antes del "duro invierno".

"Sí. Hablé mucho con él (Zelenski), y él está de acuerdo, y Putin también está de acuerdo. Algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, ojalá antes del duro invierno, llegarán a un acuerdo", declaró Trump a la prensa, al ser preguntado por la reunión que mantuvo el martes en Nueva York con el presidente ucraniano. EFE

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