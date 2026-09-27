Pakistán informa de al menos 71 "terroristas" muertos en Baluchistán en cuatro días

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Al menos 71 presuntos "terroristas" del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes, y de la milicia separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA, por sus siglas en inglés) han muerto en los últimos cuatro días en la provincia de Baluchistán, según han informado este domingo las Fuerzas Armadas paquistaníes.

"Más de 71 terroristas han muerto en la Operación Shaban y otras zonas de Baluchistán en las últimas 96 horas, lo que supone un grave revés para las marionetas afganas respaldadas por India", explica el comunicado militar.

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Estas cifras son consecuencia de una "rápida operación contra los terroristas en Ziarat y la zona circundante" iniciada el 21 de septiembre, ha indicado la oficina de prensa militar paquistaní.

Los servicios secretos identificaron "varios escondites de Fitna al Jauarij y de Fitna al Hindustan espaldados por India en la zona de Shaban, distrito de Quetta que eran una amenaza para la población local", explica el Ejército utilizando su nomenclatura para TTP y BLA.

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En una primera oleada murieron 33 "terroristas" y se recuperaron armas, munición y explosivos. Más tarde, en las últimas 72 horas, han muerto otros 23 "terroristas".

"Las fuerzas de seguridad han limpiado una vasta zona y han evitado la amenaza que suponían para la población Fitna al Jauarij y Fitna al Hidustan. La operación de limpieza continúa hasta la completa neutralización de la amenaza", ha destacado.

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El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, ha subrayado que las operaciones continuarán hasta la "erradicación completa del terrorismo" y ha señalado a los "patrocinadores extranjeros" que alimentan a estos grupos. "Los sacrificios y servicio de nuestras fuerzas de seguridad contra el terrorismo son motivo de orgullo para la nación entera", ha destacado.