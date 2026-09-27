Organizaciones sociales llaman a protestas contra Gobierno de Ecuador para el 8 de octubre

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Quito, 26 sep (EFE).- Organizaciones sociales de Ecuador convocaron a una manifestación para el próximo 8 de octubre contra el Gobierno de Daniel Noboa, al que reclaman acciones en el ámbito educativo, de la salud y el empleo, entre otros.

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGT) y del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo este sábado a EFE que prevén que la manifestación se realice a nivel nacional y que protestarán por "los problemas que no ha resuelto el Gobierno".

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Mencionó entre ellos asuntos relacionados con "educación, salud, empleo, la seguridad" y avanzó que también se manifestarán en "defensa de los derechos humanos".

De igual manera, comentó que saldrán a las calles por "la defensa del patrimonio de los ecuatorianos", que está en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El pasado 28 de agosto, el presidente Noboa cifró en cerca de 2.000 millones de dólares lo que denominó como "activos ociosos" en bienes raíces de la seguridad social, y señaló que su venta puede ayudar al funcionamiento del IESS.

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El gobernante reveló entonces que había dado la orden al delegado del Ejecutivo ante el IESS de que venda "todos los activos" y cuestionó que se tenga "tanto edificio, terrenos, macro lotes" cuando se requiere atender asuntos relacionados con la salud de los afiliados y jubilados, así como las pensiones.

Noboa dijo entonces que hay una "mafia ahí adentro que no quiere que se venda ni un terrenito, ni una oficina, ni un edificio". EFE