Colectivos LGTBI marchan en Bolivia por la "revolución" de sus derechos

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La Paz, 26 sep (EFE).- Cientos de personas que pertenecen a la comunidad LGTBI en Bolivia marcharon este sábado en la ciudad de La Paz, sede de Gobierno, por la "revolución" de sus derechos y en rechazo a la discriminación de la sociedad.

"Estamos pidiendo el derecho que corresponde a la población LGTBI, sobre todo a la comunidad trans, que es la que más sufre discriminación (...) lo que pedimos no es inclusión, sino una revolución, no es un tabú, es una realidad", dijo a EFE Ivana Castedo, representante de la comunidad trans que participó en la movilización.

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Cientos de personas llenaron las calles del centro de La Paz con carteles y banderas de los colores de la comunidad LGTB.

El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, pero como en Bolivia esa fecha se vivió una crisis política y social en contra del presidente Rodrigo Paz, con protestas callejeras y bloqueos de carreteras, los organizadores trasladaron la llamada Marcha de las Diversidades Sexuales y de Género para este sábado.

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Fabiana Bánzer y Scarlett Rocha, el primer matrimonio de personas lesbianas, participaron en la marcha para compartir con los participantes que, pese a "muchos obstáculos" y después de casi cuatro años lograron casarse de forma legal en el país.

"Ha sido difícil, Bolivia sigue siendo un país complejo pero a pesar de todo hemos encontrado aliados muy importantes, a nosotras nos gusta quedarnos con eso, con lo bonito del proceso", señaló a EFE Rocha.

Para Raquel Torrez, participante de la comunidad LGTBI, la marcha es para protestar contra la discriminación y "para visibilizar" su presencia en la sociedad como cualquier persona.

"La inclusión es casi nula, falta mucho para que haya inclusión en las escuelas, en las áreas religiosa y de la salud (...) tenemos razones para surgir y dar un grito de libertad", expresó Torrez a EFE.

Son al menos cuatro organizaciones que participaron en la marcha, uno de los grupos que destacó fue el de la comunidad trans que bailó morenada, una danza del folclore boliviano, con colores vistosos y brillantes.

Los participantes también pidieron justicia por las mujeres trans que fueron asesinadas en los últimos años en Bolivia.

En Bolivia existe un Decreto Supremo que declara que cada 17 de mayo se conmemora el Día de Lucha contra la Homofobia y Transfobia en Bolivia, para terminar con cualquier tipo de discriminación por razón de identidad de género.

Sin embargo, un informe de la Defensoría del Pueblo reveló que el 53 % de las personas de la comunidad LGBTI han sufrido algún tipo de discriminación, los más afectados son las personas trans no binarias, seguidas de mujeres trans y hombres trans. EFE

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(foto) (video)