Omán reclama cooperación para recuperar la navegación en Ormuz durante Asamblea de la ONU

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Naciones Unidas, 26 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, reclamó este sábado cooperación para recuperar la navegación en el estrecho de Ormuz y para alcanzar una solución política a la crisis en Yemen, a la par que reivindicó el diálogo para resolver los conflictos en Oriente Medio.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller omaní reafirmó su compromiso con los "esfuerzos para proteger la navegación en el estrecho de Ormuz" y llamó a "todas las partes para que cooperen" con el Sultanato de Omán por "los intereses de todos aquellos que dependen del tránsito" en la ruta.

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Badr al-Busaidi lamentó que la crisis en Ormuz deriva de una "guerra que podría haberse evitado", y cuya escalada afecta a la seguridad energética, la estabilidad de los precios y la confianza en el actual orden internacional, sin mencionar directamente a Estados Unidos, Israel ni Irán.

En ese sentido, expresó apoyo a las "medidas legítimas" que tomen los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región para mantener su seguridad y proteger su soberanía e integridad territorial, y exhortó a las "partes concernidas" a apostar por la contención, la previsión y el diálogo.

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Asimismo, el ministro omaní abogó por una solución política a la crisis en Yemen, donde ha habido una reciente escalada entre el movimiento rebelde hutí y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí.

Los ataques hutíes con drones y misiles contra territorio saudí y los bombardeos de respuesta han intensificado el desplazamiento de civiles y los riesgos para el tránsito por el estrecho de Bab el-Mandeb, otra vía esencial para el comercio.

"Renovamos nuestro llamamiento a todas las partes para que cooperen entre sí, interactúen de manera positiva y alcancen una solución justa a esta crisis, una que preserve los derechos y la dignidad del pueblo yemení, la independencia e integridad territorial de Yemen y relaciones estables con los Estados vecinos de la región", sostuvo.

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Por otra parte, el representante del Sultanato de Omán arremetió contra Israel, país al que sí nombró, al expresar su "firme rechazo a los continuos ataques israelíes contra numerosos Estados árabes", condenar "los crímenes de la ocupación israelí y de sus crecientes violaciones contra el pueblo palestino" y exigir una solución de dos Estados.