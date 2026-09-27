León XIV se reúne con 7 víctimas de abusos tras pedir "máxima vigilancia" contra esa lacra

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Lourdes (Francia)/París, 27 sep (EFE).- El papa León XIV se reúne este domingo en Lourdes con siete personas que sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica francesa, horas después de pedir a los obispos del país que mantengan la "máxima vigilancia" frente a la "lacra" de los abusos y continúen los esfuerzos de prevención y reparación.

En Lourdes (suroeste), en el tercero de sus cuatro días de visita apostólica en Francia, León XIV pidió hoy a los obispos continuar el camino emprendido, reconocer los errores y "curar las heridas".

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Esta tarde, el pontífice recibe en privado a siete víctimas en el episcopado, en un encuentro previsto a las 18.00 horas (16.00 GMT).

Cinco han hecho pública su identidad: Jean-Marie Delbos, Véronique Garnier, Jérôme Guillement, Olivier Mardi y Bertrand Virieux. Los otros dos han optado por permanecer en el anonimato, entre ellos una víctima del fallecido sacerdote Abbé Pierre, figura emblemática de la lucha contra la pobreza y fundador de Emaús.

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Delbos, de 80 años, denunció abusos sufridos cuando era niño en el colegio católico Notre-Dame de Bétharram, en el suroeste de Francia, en los años 1950, un escándalo que ha generado cientos de testimonios sobre violencia física y sexual.

Virieux fue víctima del sacerdote Bernard Preynat cuando era menor y cofundó La Parole Libérée (La Palabra Liberada), colectivo que agrupó a víctimas del sacerdote que fue condenado en 2020 a cinco años de prisión por agresiones sexuales contra menores.

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Mardi, cofundador de Voix Libérées de Touraine (Voces Liberadas de Touraine), sufrió abusos del sacerdote Bernard Tartu cuando formaba parte de los Petits Chanteurs (Pequeños Cantores) de Touraine. El religioso fue declarado culpable en 2024 por un tribunal penal canónico de violaciones y agresiones sexuales contra al menos 21 menores.

Garnier sufrió abusos durante su adolescencia y posteriormente se incorporó al colectivo Foi et Résilience (Fe y Resiliencia), que trabaja en prevención y protección de menores dentro de la Iglesia. Guillement, víctima de un sacerdote de Vendée (oeste), ha relatado su experiencia en libros y ante la comisión independiente que investigó los abusos sexuales en la Iglesia francesa.

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Los siete dijeron el 16 de septiembre que acudirían al encuentro en nombre propio y que no pretendían representar a todas las víctimas. "Dialogar no significa aprobar. Ser recibidos no significa renunciar a nuestra exigencia", afirmaron entonces en un comunicado.

La selección provocó críticas de otros colectivos de víctimas que no fueron invitados.

Los siete seleccionados se reunieron el 14 de septiembre con representantes de la Iglesia francesa para preparar el encuentro y decidieron no conceder entrevistas antes de reunirse con el papa.

Tienen previsto reunirse con medios de comunicación a última hora de la tarde de este domingo. EFE

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