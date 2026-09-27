Israel anuncia un "cierre general" de una semana en Cisjordania con motivo de la festividad judía de Súcot

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este domingo que el Ejército impondrá un "cierre general" en Cisjordania de cara a la festividad judía de Súcot, que se extiende hasta el 3 de octubre, una medida que impedirá la entrada de trabajadores palestinos en asentamientos en la zona.

"Como parte de la orden, los trabajadores palestinos no tendrán permiso para entrar en las comunidades de Juda y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania, empleado por las autoridades israelíes para referirse al territorio palestino-- durante la fiesta de Súcot", ha señalado, si bien ha matizado que los "trabajadores esenciales" podrán acceder a zonas industriales en la zona.

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Asimismo, ha recalcado que podría haber otras excepciones "en el marco de los compromisos del Estado con el Tribunal Supremo", sin más detalles, según ha recogido el diario 'The Times of Israel', que recoge que, según datos de 2025, unos 9.000 palestinos tienen permiso para trabajar en asentamientos o en zonas industriales en Cisjordania.

Las medidas anunciadas por Israel implicarán además el cierre de los cruces fronterizos y un endurecimiento de las restricciones militares en puestos de control, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA, lo que podría dificultar aún más los desplazamientos de palestinos en Cisjordania, sacudida por un aumento de las incursiones del Ejército y los ataques por parte de los colonos.

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Por su parte, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha pedido durante la jornada "ir a la guerra" en Cisjordania y "hacer lo que se hizo en Gaza", así como desmantelar a la Autoridad Palestina. Además, ha reclamado que Israel anexione el sur de Líbano y las zonas de la Franja sobre las que mantiene control.

"Creo que hemos de ir a la guerra en Judea y Samaria, hacer lo que hicimos en Gaza y desmantelar a la Autoridad Palestina, que es una autoridad terrorista", ha subrayado Smotrich, líder del partido Sionismo Religioso, ha sostenido en declaraciones en un podcast del medio Ynet. Además, ha recordado que las tropas israelíes ya expulsaron a miles de residentes de tres campamentos de refugiados en el norte de Cisjordania.

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"Tenemos que decir a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI): igual que desmantelaron a Hamás en Gaza, no habrá infraestructura terrorista en Judea y Samaria. No habrá terroristas, no habrá armas, no habrá túneles", ha dicho, al tiempo que ha argüido que anexionar partes de Gaza y Líbano haría que los enemigos de Israel "paguen un precio" por los ataques del 7 de octubre de 2023.

Smotrich, quien ya ha abogado en numerosas ocasiones en el pasado por anexionar Cisjordania y establecer asentamientos en Gaza, ha expresado su deseo de "anexionar al menos hasta la 'línea amarilla' en Gaza --que ocupa más de la mitad del enclave y donde se encuentran desplegadas las tropas al hilo del acuerdo de octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos-- y hasta el río Litani en Líbano".

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Por último, ha remarcado que defiende la anexión de estos territorios "no solo para el asentamiento en la Tierra de Israel, sino porque si la guerra termina en las fronteras con las fronteras con las que empezó --en referencia al 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques encabezados por Hamás contra Israel--, ¿qué impediría al enemigo ir de nuevo a la guerra?".