Agencias

Irán pide que Arabia Saudí una desde La Meca a los musulmanes frente EEUU e Israel

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El Cairo, 27 sep (EFE).- El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidió a Arabia Saudí, cuna del islam, que una "desde La Meca" a las naciones islámicas contra los "complots" de Washington e Israel, al tiempo que quitó importancia al impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre su país, afirmando que Irán siempre "encontrará alternativas".

En una entrevista concedida desde Nueva York a la cadena catarí Al Jazeera y difundida a última hora del sábado, el presidente iraní insistió en que "Irán no caerá", y acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "engañar" al presidente estadounidense, Donald Trump, y de "arrastrarlo" a la guerra, pensando que el régimen de Irán "caerá en dos o tres días".

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En ese contexto, y pese los ataques que Irán está realizando a los países árabes aliados de EE.UU, Pezeshkian insistió en la unión de los musulmanes y en el papel que Arabia Saudí para "unir a las naciones islámicas" y lograr así que "Israel no pueda atacarnos".

Así, calificó de "paso hacia adelante" para que "los musulmanes actúen juntos" la alianza defensiva que Arabia Saudí, Turquía y Pakistán suscribieron recientemente en La Meca, y afirmó que su país "estamos dispuestos a participar" en ella, aunque destacó que "aún no sabemos los detalles".

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"Mi mensaje a las naciones musulmanas es; venid a sentarnos y a unirnos. Tenemos los capitales y las capacidades. Ellos (EE.UU e Israel) usan la fuerza contra nosotros y nos empujan a entrar en conflictos unos contra otros. Vamos a sentarnos y a solucionar los problemas entre nosotros", dijo.

El mandatario iraní, quien recitó varios versículos del Corán que llaman a la unidad entre los musulmanes, reiteró que los ataques de la República Islámica contra sus vecinos árabes -incluidos Jordania y Catar- fueron dirigidos "contra las bases estadounidenses" en esos países "desde los que se ataca Irán".

En cuanto a las sanciones a su país, descartó que éstas provoquen una revolución popular en Irán, alegando que la guerra "ha unido a los iraníes".

"Imaginaron que vienen y asesinan a nuestro líder (en alusión al líder supremo, Ayatolá Jameini), y que el pueblo iba a salir a las calles e iba a derrocar al régimen. Superaremos todos los problemas con fuerza, a pesar de todas las sanciones", dijo el mandatario.

"Cualquier camino que nos cierran, encontraremos una alternativa, y si no la encontramos, construiremos una nueva. Moriremos, pero no nos doblegaremos", añadió, afirmando que Rusia y China "nos apoyaron mucho políticamente, y también en lo económico" y que "tenemos con ellos buenos tratos".

También acusó a EE.UU e Israel de "incendiar" las guerras en Oriente Medio, pero que pese a los "actos más brutales en Gaza, Líbano y Siria", no han podido doblegar a esos pueblos..

"¿Y podrá (Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí) cambiar al régimen en Irán, cuya población es de 92 millones? de habitantes", se preguntó.

"Netanyahu ha arrastrado a EE.UU (a la guerra en Irán) y engañó a Trump. (Le dijo que) si asesinamos al líder (iraní) Irán se rendirá y cambiaremos al régimen", recalcó el presidente iraní, asegurando que "ahora nuestro pueblo está más unido que nunca, soporta las dificultades y defenderá su sistema y su país".

El político iraní reconoció en la entrevista que su país "no se fía" del diálogo con EE.UU, pues "suscriben los acuerdos y los incumplen al día siguiente", si bien insistió en que "queremos que cumplan el memorando" firmado por Washington y Teherán en junio con la mediación de Pakistán. EFE

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