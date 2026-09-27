Francisco Rivera reaparece junto a Lourdes Montes tras la devolución de las cabezas de toro de Paquirri

Francisco Rivera y Lourdes Montes entran en la plaza de toros de la Maestranza para asistir a la corrida de toros de Andrés Roca Rey EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Francisco Rivera reaparecía en público junto a su mujer, Lourdes Montes, en la Real Maestranza de Sevilla, donde acudieron para disfrutar de una tarde de toros en la que toreaba Roca Rey, novio de Tana Rivera. La presencia del diestro se producía después de que él mismo hiciese público que su hermano Kiko Rivera le había entregado finalmente las cabezas de toro de Paquirri que el torero dejó en herencia para su hijo mayor. Una cuestión que ha vuelto a poner el foco sobre las relaciones entre los hermanos y el reparto de los enseres del desaparecido diestro.

A su llegada a la plaza, Francisco atendió brevemente a la prensa y dejó claro que no tiene intención de seguir alimentando la polémica: "Lo puse en Instagram, ¿no? Sí, yo no* Os habéis enterado por Instagram. No voy a hablar más del tema. Es que estoy ya muy quemado con todo", aseguró, remitiéndose a la explicación que había compartido previamente en sus redes sociales. El torero insistió en que allí había explicado todo lo que tenía que decir sobre la devolución de las cabezas de toro y dio por zanjado el asunto.

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Preguntado por si este gesto de Kiko Rivera podría suponer una reconciliación entre ambos hermanos, Francisco evitó confirmar cualquier acercamiento: "No sé, es que está todo muy bien explicado. Yo, de verdad* estoy ya muy mayor para todas estas cosas. Me vais a perdonar. Gracias". Tampoco quiso pronunciarse sobre si su hermano Cayetano recibirá la parte de los enseres de Paquirri que le pudiera corresponder, incluyendo los trajes de luces.: "No tengo nada que contar, de verdad", respondió antes de poner fin a la conversación con los medios.

Rivera disfrutó así de una tarde taurina en La Maestranza acompañado por Lourdes Montes y rodeado de numerosos rostros conocidos. Entre los asistentes se encontraban Inés Domecq, Julián López 'El Juli' junto a su mujer, Rosario Domecq, Javier Conde, Carlos Herrera y Antonio Sanz, entre otros. Una jornada en la que Francisco prefirió centrarse en el ambiente de la plaza y en el festejo, manteniendo la prudencia ante las preguntas sobre un asunto familiar que, como él mismo reconoció, le tiene "muy quemado".

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