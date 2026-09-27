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España presenta el Bernabéu y el José Zorrilla como sedes de la Final Four de la Liga de Naciones

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentará el Estadio Santiago Bernabéu y el Estadio José Zorrilla de Valladolid como sedes para la Final Four de la Liga de Naciones 2026-27, ha desvelado el presidente del organismo, Rafael Louzán.

"Termina el plazo y vamos a presentar dos estadios, uno de una capacidad y otro de otra y con una distancia relativamente corta. Hemos presentado la documentación estos días para estar preparados, porque España no debe renunciar a jugar la final de esta competición y a que se pueda jugar en España", señaló tras la victoria de la selección española ante Inglaterra en Wembley (2-3).

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Además, confirmó cuáles serán esos dos recintos presentados. "Van a ser el Santiago Bernabéu y el campo de Real Valladolid. Hay semifinal y final, como saben, y lo vamos a proponer con la colaboración del Real Madrid y del Real Valladolid", concluyó.

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