El presidente del Gobierno español recibirá el lunes al primer ministro de Groenlandia

Guardar

Barcelona (España), 27 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunirá mañana, lunes, con el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, en la ciudad de Barcelona (noreste), coincidiendo con su visita a la capital de la región catalana para participar en tres actos de diversa índole.

El encuentro con el dirigente groenlandés tendrá lugar a última hora de la tarde en el Palau de Congressos de Catalunya, donde Sánchez asistirá a la ceremonia de entrega de los Premios La Vanguardia.

PUBLICIDAD

La visita de Jens Frederik Nielsen a España tiene lugar pocos días después de que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaran un acuerdo de defensa sobre el territorio ártico que otorga a Washington de forma indefinida una amplia presencia militar y que pretende blindar a la estratégica isla de crecientes actividades en la región de "adversarios".

El pacto, rubricado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York esta misma semana, llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara en varias ocasiones con hacerse con el control del territorio autónomo danés, incluso por la vía militar, con el argumento de la creciente presencia rusa y china en el Ártico.

PUBLICIDAD

El Gobierno español ha expresado en varias ocasiones su firme apoyo a Dinamarca y ha defendido la soberanía de Groenlandia en medio de la controversia sobre la isla. EFE