El papa expresa a víctimas de abusos francesas su compromiso "para que jamás se repita"

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Lourdes (Francia), 27 sep (EFE).- El papa León XIV escuchó este domingo durante casi dos horas, primero en grupo y después uno por uno, a siete víctimas de abusos por parte del clero y les reafirmó su compromiso de "garantizar que el mal que sufrieron jamás se repita".

"Esta tarde, poco después de las 17:30, en la residencia episcopal de Lourdes, el papa León XIV se reunió con siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia de Francia. Estuvieron acompañados por Su Excelencia el Obispo Gérard Le Stang, Obispo de Amiens, Presidente del Consejo para la Prevención y Lucha contra la Pedofilia de la Conferencia Episcopal Francesa", informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, en una nota.

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El papa, añadió, "se reunió con cada uno de ellos individualmente y en privado, escuchando sus historias, el dolor y el sufrimiento que padecieron —a veces, lamentablemente, con la complicidad o el silencio de quienes podrían haberlos ayudado".

También escuchó sus propuestas "para asegurar que esto jamás vuelva a ocurrir" y dedicó unos momentos a la oración con algunos.

Finalmente, poco después de las 19:00, se reunió con todos ellos en una sala de la residencia episcopal y les dirigió unas breves palabras, "agradeciéndoles su doloroso testimonio y reafirmando su compromiso de garantizar que el mal que sufrieron jamás se repita".

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Les expresó su cercanía y, "a través de ellos, a todos aquellos que han sufrido y siguen sufriendo las heridas del abuso" y "finalmente, manifestando la esperanza de trabajar juntos para que la comunidad de los fieles sea cada vez más un lugar donde hombres y mujeres de todas las edades puedan encontrar consuelo y sanación".

La cita se produjo horas después de que León XIV pidiera hoy a los obispos franceses mantener la "máxima vigilancia" frente a la "lacra" de los abusos y continuar los esfuerzos de prevención y reparación.

Cinco de los siete participantes hicieron pública su identidad: Jean-Marie Delbos, Véronique Garnier, Jérôme Guillement, Olivier Mardi y Bertrand Virieux, quienes comparecieron ante la prensa. Los otros dos optaron por permanecer en el anonimato.

En una rueda de prensa posterior, la víctima de violencia sexual en el centro educativo de Bétharram, Delbos describió su encuentro con el papa como "un momento extraordinario". Afirmó haber perdido la fe desde el abuso que sufrió en su juventud, y aseguró que este encuentro le dio "una nueva visión de lo que son la Iglesia y el papa", que le "impactó profundamente".

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La selección de los participantes fue criticada por otros colectivos de víctimas que no fueron invitados. Los siete habían señalado que acudían a título personal y que no pretendían representar al conjunto de las víctimas. EFE

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