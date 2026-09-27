Bangladés vacuna a 3,4 millones de niños ante el mayor brote de sarampión del mundo

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Daca, 27 sep (EFE).- Bangladés lanzó una nueva campaña nacional para vacunar a 3,4 millones de niños que quedaron fuera de anteriores programas de inmunización, mientras intenta contener el mayor brote de sarampión registrado actualmente en el mundo.

El país encabeza la lista mundial de brotes elaborada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), con datos provisionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que contabilizaron 62.351 casos entre febrero y julio de 2026, más del doble que Guatemala, segundo país de la lista.

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La campaña, iniciada este fin de semana y prevista hasta el 31 de octubre, busca alcanzar a unos 2,4 millones de niños de entre seis meses y cinco años que no fueron vacunados anteriormente, y a cerca de un millón que han alcanzado recientemente la edad para recibir la vacuna.

Bangladés ya había vacunado a unos 18,5 millones de niños desde abril, pero una campaña posterior de vitamina A permitió detectar que el número de menores susceptibles era considerablemente mayor del calculado inicialmente, según medios locales y las autoridades sanitarias.

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El país acumula más de un millar de muertes vinculadas al sarampión o a síntomas compatibles con la enfermedad desde marzo, además de decenas de miles de contagios y hospitalizaciones.

La OMS advirtió en abril que la transmisión se había extendido a 58 de los 64 distritos de Bangladés y calificó entonces el riesgo nacional como alto.

Las autoridades sanitarias atribuyen la expansión del brote a las brechas acumuladas en la vacunación infantil y a los millones de niños que quedaron sin inmunizar adecuadamente durante los últimos años.

El sarampión es una de las enfermedades humanas más contagiosas, que se transmite por el aire y mediante gotas respiratorias, pero puede prevenirse mediante vacunación. EFE