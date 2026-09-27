Detenidos varios hombres por explosivos cerca de base británica usada por EE.UU.

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Dublín, 27 sep (EFE).- La policía británica informó este domingo de que ha detenido a varias personas cerca de una base militar con presencia estadounidense en el condado de Gloucestershire (suroeste de Inglaterra), mientras artificieros del Ejército examinan vehículos en la zona y un número de hogares han sido evacuados.

Las autoridades indicaron que se ha declarado un "incidente grave" y han establecido un perímetro de seguridad cerca de la localidad de Whelford, próxima a la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF).

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Expertos del Ejército británico especializados en la desactivación de artefactos explosivos examinan varios vehículos, al tiempo que agentes armados participan en el dispositivo de seguridad, señaló la Policía de Gloucestershire.

"Actualmente, se están evacuando varias propiedades en la zona de Whelford tras la declaración de un incidente grave. La medida se produce después de que varios hombres fueran detenidos bajo sospecha de delitos contemplados en la Ley de Explosivos", explicó el comunicado oficial.

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En la nota, las fuerzas del orden hicieron un llamamiento a la calma para "tranquilizar a la población" al reiterar que el incidente "está bajo control".

"Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios y estamos activando los planes ya establecidos y ensayados para estas situaciones", agregó la Policía de Gloucestershire.

La base británica de Fairford es una instalación utilizada por Estados Unidos para determinadas operaciones militares.

En marzo, cuatro bombarderos estadounidenses llegaron a la base después de que el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, autorizara acciones estadounidenses de carácter "defensivo" contra emplazamientos de misiles iraníes desde bases situadas en el Reino Unido.

La instalación acoge además anualmente el Royal International Air Tattoo (RIAT), uno de los principales festivales aeronáuticos militares del mundo, aunque la edición prevista para mayo de este año fue cancelada debido a las operaciones militares. EFE